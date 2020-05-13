Башар Асад защищает Сирию от агрессии Запада при помощи дружбы с Ливаном

Развитие международных отношений, помощь от союзников и крепкое руководство — что позволило правительству Башара Асада сохранить Сирию в непростое время, Федеральному агентству новостей прокомментировал эксперт Юрий Самонкин.

Международное сотрудничество

Ливанский депутат, член парламентского блока «Развития и освобождение» Кассем Хашем заявил о важности улучшения дипломатических связей и взаимодействия между двумя братскими странами — Ливаном и Сирией.

По словам Кассема Хашема, активная координации действий с сирийским правительством позволяет достичь взаимопонимания, облегчить бремя и реализовать интересы Бейрута и Дамаска.

Ливанский депутат обратил внимание, что дружба между соседними странами позволяет принести мир на Ближней Восток, а также предотвратить незаконные агрессивные действия против Ливана и Сирии.

Президент АНО «Евразийский институт исследований и поддержки молодежных инициатив» Юрий Самонкин в беседе с Федеральным агентством новостей оценил сложившееся взаимоотношения между соседними арабскими странами.

Братские отношения

По словам эксперта, отношения между Ливаном и Сирией можно оценивать очень положительно, поскольку это действительно две братские страны, имеющие много общего: историю, культуру и позицию по ряду международных вопросов. Оба этих государства выступают гарантами стабилизации мира на всем Ближнем Востоке.

«Мы видим, что благодаря обмену между этими странами улучшается их положение. Ливан признает официальную власть в Дамаске и выступает против вмешательства в дела Сирии — это важная международная поддержка. Сирийцам нужны союзники, которые помогут не только сейчас, но и после решения террористического вопроса. Налаживание таких связей — хороший шаг. В Ливане не так давно тоже была неспокойная обстановка, страна еще помнит периодические теракты, поэтому взаимодействия в этом направлении может послужить хорошим опытом для Дамаска. Кроме того, важным моментом в сотрудничестве является гуманитарная помощь со стороны Ливана, улучшение системы здравоохранение и перенимание опыта в борьбе с коронавирусной инфекцией», — считает собеседник ФАН.

Успешная работа

Как отмечает Юрий Самонкин, сирийскому правительству во главе с Башаром Асадом используя внешнюю политику удается более эффективно вести антитеррористическую работу и ограждать Сирию от иностранного вторжения.

«Дружба с Ливаном поможет Сирии укрепить свои позиции на Ближнем Востоке, а также позволит защитить страну от посягательств иностранных государств. Сейчас нужно противодействие попыткам ряда стран реализовывать свои интересы на сирийской земле. И речь не только о США и странах Евросоюза, но и о Турции, а также об Израиле», — говорит эксперт.

По словам собеседника ФАН, внешнеполитическую деятельность сирийского правительства следует считать успешной, ведь страна находится более 5 лет под различными ограничениями, однако Дамаск не сдал своих позиций.