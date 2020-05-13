Фетисов назвал регионы России, где отдых лучше, чем в Европе

В России, помимо полюбившихся туристам курортов Крыма и Краснодарского края, есть множество интересных направлений для отдыха, которые не уступают Европе. О развитии и перспективах внутреннего туризма в беседе с Федеральным агентством новостей рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Вячеслав Фетисов.

— Вячеслав Александрович, сейчас многие россияне, особенно в северных регионах страны, с нетерпением ждут поездок на юг, к морю. Есть ли у них шансы отдохнуть, пускай и у себя на родине, этим летом?

— Мы до конца не понимаем, какова будет ситуация с коронавирусом. Люди, которые живут на севере, планируют свои отпуска там, где тепло, но в этом году особая ситуация. Мы понимаем, что разные европейские и южные страны тоже думают, как предоставить людям туристические услуги. Это то, над чем сегодня думает и Всемирная туристская организация, с президентом которой я недавно общался. Они планируют поэтапное открытие привычных туристических дестинаций. Внутри страны у нас не так много мест, связанных с морем. Есть и другие прелести — это и Алтай, и Дальний Восток, и Северный Кавказ.

— Каков самый вероятный сценарий, озвученный Всемирной туристской организацией?

— Президент организации с оптимизмом смотрит в будущее, как и любой руководитель, но рассматривает вариант худшего сценария. Он будет на 100% зависеть от решений стран, в которых туризм является значительной частью государственного дохода. Я думаю, прогнозы должны будут официально прозвучать, когда прояснится ситуация [с пандемией коронавируса]. При всем желании той же Италии, Франции или азиатских стран открыть свои туристические рынки, забота о людях все-таки стоит на первом месте. Будут пробовать разные варианты, но я думаю, что основной «разносчик» любой вирусной заразы — это как раз самолеты, автобусы, поезда и все, что связано со средствами перемещения.

— Откроются ли летом детские лагеря? Что делать родителям со своими детьми?

— Это риск, который сложно взять на себя, не будучи уверенными, что дети не приедут и не заразятся. Конечно, мы понимаем, что ограничения передвижения влияют на психику и здоровье детей, и неслучайно мы, будучи детьми, отправлялись летом к бабушкам и девушкам в деревню, чтобы как раз укрепить здоровье, иммунитет, пообщаться с природой, побегать босиком, попить молока. Конечно, сейчас это одна из главных тем — как предусмотреть все меры по дезинфекции, каким образом произойдет размещение детей. Говорить о том, что мы сможем в полном объеме открыть все лагеря, сегодня не приходится — по крайней мере, на ближайшую перспективу.

— Вчера в Госдуме обсуждались поправки к федеральному закону о туризме. Как вы относитесь к предложению возмещать гражданам потери денег за билеты и гостиницы не деньгами, а ваучерами? Есть разные мнения на этот счет.

— Я нахожусь на самоизоляции и не участвовал в самом заседании, но имею свою точку зрения. Я долгое время играл [в хоккей] за пределами Российской Федерации и много путешествовал в свободное время. Механизма возврата, который существует в мире, у нас пока нет. На Западе это происходит за счет страхования операторов, гостиниц и всего, что с этим связано по цепочке, в том числе и перевозчиков туристов. Мне кажется, через инструмент страхования этот механизм можно будет со временем запустить в нашей стране.

— Отраслевой закон о туризме был написан в далеком 1996 году и создавался для выездного туризма. Сейчас президент призывает развивать внутренний туризм, въездной тоже нуждается в поддержке. Как вы считаете, имеет ли смысл пересмотреть закон о туризме и не латать существующий, а написать новый, соответствующий реалиям?

— Совершенно согласен с тем, что лучше делать новое, чем латать то, что уже не работает. Но надо сказать, что все происходит не так просто: мы должны видеть концепцию развития туризма как программный продукт, где все эти изменения будут учтены. Мы который месяц согласовываем закон об экологическом туризме. Мне кажется, в нем заложен серьезный механизм развития территорий и зарабатывания средств для улучшения экологии. Мне кажется, когда пандемия закончится, эта тема будет основной в мире — экология и все, что связано с сохранением природы и преумножением ее богатства.

— Вам не кажется, что сектор сдачи частных домов в аренду тоже пора легализовать для дальнейшего регулирования?

— Как раз перед пандемией мы очень тщательно прорабатывали эту тему с министерством экономического развития, которое отвечает за туристическую отрасль. И пришли к выводу, получив информацию с мест, что это надо сделать — особенно в регионах, где это давно является нормой. Я бы поддержал регионы, которые сегодня требуют от нас законодательную поддержку — дать им возможность таким образом развиваться. Это мировая тенденция, мы видим, как сегодня через Интернет люди снимают и комнаты в квартирах, и частные дома, чтобы провести там время и получить определенный сервис. Мне кажется, мы должны эту тему поддержать, я согласен полностью.

— Вы долго играли в НХЛ и хорошо знаете, как живут в США. В то же время вы были сенатором от Приморского края. Почему американцы ездят от побережья к побережью, а у нас поехать из Петербурга на Тихий Океан в августе кажется большей экзотикой, чем посетить Таиланд или Мадагаскар?

— Вопрос риторический, мне кажется. Посмотрите билеты: допустим, из Нью-Йорка в Майами можно долететь за 99 долларов. Перевозчик может максимально дешево доставить туриста, который питается, ездит на экскурсии и так далее — этот механизм полностью просчитан. Американский отдых, если о нем говорить, не предполагает разделения на богатых и бедных. В чем прелесть такого отдыха — когда все находятся в одной зоне, люди с большим и небольшим достатком. В этом есть особый смысл, и мы должны со временем это каким-то образом продвигать и развивать. Насколько мне известно, та же Флорида — безналоговая зона, и люди специально копят до пенсии, чтобы переехать к океану.

Что касается Дальнего Востока — мне кажется, это самый крутой наш потенциал. И мне кажется, особенно люди из Сибири должны большую часть отпускного времени проводить как раз в Приморском крае, на Камчатке, на Сахалине. Это замечательные места, которые должны быть заполнены нашими туристами. Но для этого нужно создать инфраструктуру, поменять тарифную политику авиаперевозчиков и дать людям возможность, приехав раз, вернуться туда неоднократно и привезти своих детей. Это и называется стратегией развития туризма на отдельно взятой территории огромной страны. Мне кажется, здесь у нас заложен колоссальный потенциал. Дальний Восток очень красив сам по себе — там фантастическая природа и есть, чем насладиться.

— А где этим летом планируете отдыхать вы?

— А как можно сейчас что-то планировать? Тем более рабочий график у нас не совсем понятен, поэтому планов никаких нет. Но я с удовольствием, если будет возможность, слетаю к друзьям во Владивосток, с удовольствием съезжу на Алтай, в который я успел влюбиться. Я получил фантастическую радость от гостеприимства и красоты Северного Кавказа, где был несколько раз за последний год. Могу сказать, что там заложен фантастический потенциал, в том числе и в санаторно-курортном направлении. Те SPA-курорты, которые в мире разрекламированы, и в подметки не годятся тому, какие методики мы получили от дедов, бабушек и мам в плане восстановления человеческого ресурса в санаториях.

Может быть, мы должны немного отойти от медицины и больше уйти в восстановительные процедуры. Мне кажется, это будет фишка не только для наших людей, но и для западных туристов, которые после санаториев Северного Кавказа, Алтая и Дальнего Востока во все эти новомодные SPA точно не поедут. И будут возвращаться к нам, принося деньги, чтобы мы могли развивать эту тему. Это даст новые рабочие места, но самое главное — имидж Российской Федерации как страны, которая уже давно на шаг вперед в данном направлении. Надеюсь, в ближайшее время при правильном рассмотрении и с поддержкой регионов мы сможем это все развить как новое направление отдыха людей.