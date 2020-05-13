Глава Минздрава РФ рассказал о состоянии Мишустина

Москва, 13 мая. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин идет на поправку после выявленного коронавируса, сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

«Он идет на поправку. Надеемся, что на следующей неделе он уже будет непосредственно в кабинете», — рассказал Мурашко.

Глава Минздрава отметил, что здоровье уже позволяет Мишустину входить в рабочий процесс, пишет RT.

В конце апреля Мишустин в четверг сообщил о том, что получил положительный результат анализа на COVID-19. Временно исполняющим обязанности руководителя правительства был назначен первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Пресс-секретарь Мишустина сообщил, что глава кабмина проведет период самоизоляции в одном из медицинских учреждений, где будет находиться под наблюдением врачей. Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, почему Мишустин заразился коронавирусом. Она также отметила, что премьер постоянно находится в доступном режиме и продолжает работать.

Накануне стало известно, что пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заболел COVID-19. Вместе с супругой Татьяной Навкой он «самоизолировался» в больнице, хотя состояние позволяло им лечиться дома. Такое решение супруги приняли, чтобы не подвергать риску заражения домочадцев.