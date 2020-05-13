Манукян назвал слабые места выступления Little Big в полуфинале Евровидения-2020

Первый онлайн-полуфинал Евровидения-2020, как и планировалось, состоялся 12 мая. В этом году из-за пандемии, вызванной коронавирусом, организаторы решили не проводить очный конкурс в Роттердаме, приглашая туда исполнителей. При этом онлайн-формат Евровидения изначально лишал конкурс соревновательной составляющей.

Однако анонсированное вместо традиционного конкурса шоу Eurovision: Europe Shine A Light все же стартовало. В России первый онлайн-полуфинал по ТВ не был показан, несмотря на то, что в шоу участвовали представители России — популярная петербургская группа Little Big. Тем не менее, отсутствие трансляции по ТВ привело к тому, что в этом году о Евровидении мало кто вспомнил.

Автор резонансных публикаций о шоу-бизнесе, блогер Вадим Манукян посмотрел в Интернете первый онлайн-полуфинал Евровидения-2020 и поделился своими впечатлениями с Федеральным агентством новостей.

Евровидение-2020: эффект обманутых ожиданий. Колонка Вадима Манукяна

Шоу Eurovision: Europe Shine A Light, состоящее из трех частей, стартовало. В ранее намеченные даты — 12 и 14 мая — проходят два онлайн-полуфинала, 16 мая венчать действо будет субботний финал, который в России покажет Первый канал.

Телезрителям здесь не место

Организаторы Евровидения-2020 избрали формат, который близок не столько телезрителям, сколько пользователям YouTube. Возможно, поэтому ТВ и не проявило должного интереса к полуфиналам песенного конкурса. У шоу в этом году одна ведущая — Янук Келдерман из Нидерландов.

В ходе первого полуфинала Евровидения свои ролики продемонстрировали все участники, ранее заявленные от своих стран. Было показано немало интересных импровизаций, которые, к сожалению, не увидели телезрители. Группа Little Big, представляющая в 2020 году Россию, исполнила на гитаре и клавишных альтернативную версию своей конкурсной песни Uno.

В первой части шоу остальные представители стран-участниц также показали импровизации, а во второй части — исполнили свои любимые номера из Евровидения прошлых лет. Чаще всего показывали номера из 2010—2019 годов. Впрочем, некоторые участники Евровидения-2020 признались, что им нравятся номера из 70-80-х годов прошлого века.

Вкраплением между выступлениями стали фриковатые комментаторы, которые очень любят обсуждать Евровидение на своих YouTube каналах. В финале программы показали, как пользователи YouTube «косплеят» номера исполнителей каждой из стран. Самые креативные перепевы, на мой взгляд, были как раз на композицию Little Big.

Любопытно, что за компанию на Eurovision-карантине оказались представители Швеции и Белоруссии — стран, которые официально у себя карантинные меры не объявляли.

Эффект обманутых ожиданий

Для меня главным разочарованием шоу стали непосредственно номера исполнителей. Вместо того, чтобы дать задание каждому участнику подготовить эксклюзивный «карантинный» номер, в итоге было принято решение показать выступления, которые были записаны в начале года в живом исполнении, либо в виде клипов.

Так что новизна полностью отсутствовала: все эти ролики в YouTube уже были представлены ранее, и все, кто хотел, их давно посмотрели. То есть, непосредственно из номеров никакого шоу не получилось.

Кроме того, вызывает много вопросов, почему часть участников демонстрировала живое исполнение, а часть — ранее снятые клипы. Те же Little Big выступили вживую в программе у Ивана Урганта, но в рамках шоу на Евровидении-2020 показали только клип, хотя их живое выступление смотрелось бы не менее эффектно.

Впрочем, возможно, причина в том, что у клипа россиян 92 миллиона просмотров — это близко к рекорду Евровидения за все годы. За барьером в 100 тысяч просмотров маячит лишь израильтянка Netta. Вероятно, показывая клип Little Big, организаторы шоу Eurovision: Europe Shine A Light рассчитывали, что миллионы зрителей придут смотреть онлайн-трансляцию. Увы, это решение оказалось проигрышным и для российской группы, и для всего Евровидения.

Итоговые просмотры оказались не слишком впечатляющими. На утро 13 мая трансляция первого онлайн-полуфинала собрала менее полумиллиона просмотров. На целую Европу и Австралию, да и другие страны, которые традиционно транслируют Евровидение, подобные цифры в YouTube — это полный провал.

Если 16 мая по ТВ покажут такую же сборную солянку, которая была явлена миру 12 мая, лучше бы это «шоу» не показывали вовсе. В конце концов, сколько мероприятий вообще отменили из-за пандемии — Евровидением больше, Евровидением меньше — разница невелика.