Россиянам предложили дешевый и интересный отдых на побережье сирийской Латакии

Где отдыхать этим летом? Ответ на этот вопрос пытались найти участники онлайн-конференции Медиагруппы «Патриот» и Федерального агентства новостей.

Модераторами дискуссии выступили генеральный директор ФАН Евгений Зубарев, вице-президент по связям с общественностью Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга Тамара Буйлова и журналист Артемий Галицын.

Разразившаяся пандемия коронавирусной инфекции разрушила планы туристов со всего мира и отчетливо прорисовала не самую радужную перспективу провести летний отпуск у себя дома. Как ранее сообщила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, с большой вероятностью границы государств будут закрыты, а это значит, что почти на год можно забыть о заграничных путешествиях.

Сирия

Первым гостем онлайн-конференции стал специальный корреспондент ФАН Аббас Джума, который рассказал, что в условиях, когда россияне лишились большинства ранее популярных туристических маршрутов, можно обратить свое внимание на Сирийскую Арабскую Республику.

«Коронавирус затронул и Сирию. Люди в масках, перчатках. Масштаб бедствия не такой серьезный, как во всем мире. Заразились десятки, но это не критично. Из-за войны международный туризм пропал, а внутренний остался. Но Сирия готова принимать туристов, хотя назвать комфортным такой отдых не получится, это не Турция. По ценам не сориентирую, они меняются. В некоторых кафе даже нет цен в меню. Все привязано к доллару, а он скачет. Знаю, что на 100 долларов можно прожить неделю в плане питания: первое, второе, третье», — заявил спецкор.

Сотрудник ФАН подчеркнул, что попасть в Сирию довольно просто — из Москвы в Дамаск есть прямые рейсы. Далее можно отправиться в Латакию, при этом путь безопасный в отличие от того же 2018 года. Еще пару лет назад по дороге в этот город можно было встретить много контрольно-пропускных пунктов, сейчас же трасса разблокирована и зачищена от боевиков, поэтому туристам ничего не угрожает.

«За два-три часа можно доехать на такси или автобусе до Латакии. Дальше можно и в Тартус. Билеты в некоторых отелях можно забронировать онлайн, но это не везде. Опять же, цены нужно узнавать по ходу дела. Но это все равно дешевле, чем где бы то ни было. Россиянам нужно оформить визу, но проблем с этим тоже не возникнет. Посольство быстро оформляет, можно на месте, а можно и в аэропорту», — продолжил Джума.

Помимо классического пляжного отдыха святая земля САР может похвастаться древней историей и уникальными памятниками архитектуры. В чем-то ближневосточная страна может дать фору даже Греции, утверждает гость.

«С Пальмирой пока сложно — туров туда временно нет, но с точки зрения культурного обогащения, отдых в Латакии можно сравнить с Грецией. По климату похоже. Есть музеи, работающие, например, в Дамаске. Я отправлюсь в Сирию, скорее всего, в сентябре. Год назад я там отдыхал и чувствовал себя более чем комфортно. Маршрут излюбленный, воздух великолепный, можно арендовать домик в Латакии — шале на берегу моря. Прям почти Анталия», — заключил специальный корреспондент.

Перспективные направления России

Следующим спикером пресс-конференции стала исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе. Она рассказала, что отдых россияне могут планировать уже сейчас.

«Нужно следить за ситуацией: какие регионы открываются, когда транспортное сообщение открывается. С 1 июня собираются открыть санатории Краснодарского края, часть их. Вряд ли все туда отправятся, санаторный отдых — специфический. Можно также поехать на Алтай, в Мурманск, Калининград. Где именно будет открыто — будет понятно. С каждым днем информация будет появляться», — пояснила Ломидзе.

По словам главы Ассоциации туроператоров России, согласно проводимым опросам, жители страны готовы выбирать для себя любые направления, главное, чтобы отдых был доступен по цене.

«В России всегда путешествует больше народу, чем выезжают за границу. Возможно, к 2021 году увидим прирост. Пока сказать сложно, но за последние девять лет принимаются очень активные меры по поддержке внутреннего туризма. Самый яркий результат — Сочи после Олимпиады: по количеству мест, по известности, по туристическому взрыву, который регион наблюдает с 2014 года. Кстати, с этого же года туризм в России дешевел, а в 2016 году был бум внутреннего туризма. Спрос был колоссальным, затем цены стали ползти вверх, сравниваясь с зарубежными. Что будет после вируса — сказать сложно», — заключила Ломидзе.

Ярославская область

Помимо отдыха на Ближнем Востоке, россиянам также стоило бы обратить внимание на свою страну, заняться внутренним туризмом. И одним из направлений может стать Ярославская область. Следующий гость ФАН — директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова. Она выразила уверенность, что, несмотря на пока еще действующие эпидемиологические ограничения, туристический сезон в регионе все же откроется.

«Мы уверены, что сезон будет. Короткие поездки на небольшие расстояния будут востребованы в силу экономичного формата. Мы всегда ориентировались на Москву и Подмосковье, на соседние регионы: Вологодскую, Костромскую, Владимирскую и Ивановскую области. Хотя пока нет смысла приезжать. Мы будем работать в полной мере после снятия режима ограничений, то есть после 30 мая. Пока у нас можно только гулять», — заявила Рыбакова.

Рассказывая о работе речных теплоходов, собеседница ФАН заявила, что владельцы водного транспорта также ориентируются на общую программу снятия ограничений и ждут ясных сигналов от правительства.

«Иностранных туристов не будет, хотя они составляют 80% от туристического потока. Им надо успеть переориентироваться на российский сегмент. В общем, я бы сказала, что туристический сезон с вероятностью 50% откроется с середины июня. С 1 июля можно бронировать гостиницы», — заключила Рыбакова.

Анапа

Еще одним интересным для россиян направление может стать Краснодарский край. Так, первый заместитель главы города Анапа Сергей Петров рассказал, что курорт уже сейчас готов принимать туристов. Санатории Краснодарского края, по словам губернатора региона, начнут работать с 1 июня.

«Отрасль готова, но у нас сейчас начнут работать те предприятия, которые имеют медицинскую лицензию. Не гостиницы, не отели, а санатории. Мы пока предостерегаем людей, чтобы не выезжали без предварительного согласования с местом размещения. Наш санаторно-курортный комплекс сильно подтянулся за последние несколько лет. Некоторые позиции у нас лучше, чем в Европе. Мы не имеем аналогов по санаторно-курортному отдыху и находимся на передовых позициях», — сказал чиновник.

При этом Петров утверждает, что россияне могут быть приятно удивлены стоимостью отдыха и уровнем сервиса в Анапе.

Крым

После снятия режима самоизоляции в России курортный сезон в Крыму может стать одним из самых успешных за счет внутреннего туризма. Однако пока в стране введены ограничительные меры, работа ведется только с командировочными, заявила председатель крымской общественной организации «Ассоциация малых отелей Крыма» Наталия Стамбульникова.

«Есть объекты, которые работают только сезонно, с 1 июня. Есть такие, которые работают круглый год. Для Украины, в том числе, мы не откроемся. Она является зарубежной страной, а Крым ориентирован на внутреннего туриста. Крым нужно развивать именно в этом контексте. Кто любит Италию и всегда ездил в Италию, сейчас хочет посетить Крым. Многие побывавшие хотят вернуться — ностальгия. Неправильно с кем-то конкурировать. Крым имеет свои особенности», — заявила гостья.

По ее же словам, пока сложно говорить о каких-то сроках открытия региона для россиян. Ориентироваться все равно необходимо на Краснодарский край в целом.

«Там же пока речь идет о санаториях с медлицензией. Опять же про лагеря детские — все в подвешенном состоянии, сложно что-то обещать. Спад вроде пошел (по количеству зарезавшихся — Прим. ФАН), но может произойти вспышка», — заключила Стамбульникова.

Напомним, за минувшие сутки более 10 тысяч новых случаев COVID-19 выявили в 83 регионах России. Согласно последним данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с распространением инфекции, больше всего случаев за день зарегистрировано в Москве — 4703, а также в Подмосковье — 962. В Санкт-Петербурге — 435. Сама вспышка инфекции произошла в китайском городе Ухань в декабре 2019 года, оттуда вирус стремительно распространился по миру. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии.