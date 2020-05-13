Гудков дезинформирует россиян популистскими заявлениями в период пандемии

Москва, 13 мая. Скандально известный оппозиционер Дмитрий Гудков в очередном интервью, переврав факты, высказался о новых мерах, принятых правительством России в рамках борьбы с кризисом на фоне пандемии коронавируса. Его слова показали, как либералы всеми силами пытаются посеять панику в обществе и дезинформировать население.

В интервью порталу «Настоящее время» Гудков постарался представить ситуацию в стране не в лучшем свете — словно бы власти не предпринимают никаких усилий для поддержки бизнеса и населения. Однако его необоснованная критика комплекса мер, введенного в РФ, рассыпается из-за реальных фактов и цифр.

Оппозиционер считает, что меры, принятые властями (завершение периода нерабочих дней), якобы не соответствуют текущей обстановке в стране. При этом Гудков будто бы нарочно опускает тот факт, что борьба с вирусом не окончена, сохраняет свою силу целый ряд важных ограничений, направленных на нераспространение вируса. А их дальнейшее снятие будет поэтапным.

Гудков, как и многие либералы, активно ссылается на ситуацию в западных странах и считает, что России следовало бы прибегнуть к так называемым «вертолетным деньгам». Тогда как серьезный кризис в США, вызванный пандемией, показал бессмысленность этой меры. Либералы, однако, продолжают стоять на своем в рамках политического пиара и стремления посеять панику в обществе.

Оппозиционер в интервью также заявил о якобы недостаточной поддержке малого и среднего бизнеса, упомянув о «подачках» в 10 тысяч рублей. Гудков спрогнозировал «волну банкротств» и разорение бизнеса. На деле же ситуация обстоит иначе. Оппозиционер манипулирует информацией, «забывая» о том, что власти стараются не оставить ни одну отрасль без поддержки. Примером тому служат комплексные налоговые послабления, субсидирование бизнеса, кредитование и дополнительные выплаты сотрудникам медицинских учреждений.

Как передает Nation News, Гудков в интервью настаивал на том, что власть будто бы использует инструменты «полицейщины» в рамках системы контроля за соблюдением режима самоизоляции. При том, что критикуемые им меры уже показали эффективность во многих странах, успешно борющихся с вирусом, что было отмечено Всемирной организацией здравоохранения. А Россия старается применить опыт других государств, чтобы скорее оставить позади сложный период пандемии.

Новое интервью Гудкова отчетливо показало, что его слова носят не просто фейковый, а именно популистский характер. Оппозиционер старательно спекулирует на «нарушении прав и свобод», не знакомясь с реальными фактами и прецедентами.

К слову, прибегает к такой тактике не только он. К нагнетанию информационной истерики уже приступил одиозный блогер Алексей Навальный, а депутат петербургского Законодательного собрания от партии «Яблоко» и автор «Новой газеты» Борис Вишневский старается подзаработать на теме коронавируса политические очки.