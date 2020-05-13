В России могут снизить стоимость платных парковок на время пандемии

Москва, 13 мая. Правительство поддержало предложение главы комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Ярослава Нилова (ЛДПР) о снижении размера платы за пользование парковками в период распространения коронавируса. Документ есть в распоряжении Федерального агентства новостей.

«Минэкономразвития России поддерживает в качестве временной меры снижение размера платы за пользование парковками и считает возможным вынести указанный вопрос на рассмотрение рабочей группы Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV, участие в деятельности которой рекомендовано принимать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации. При этом полная отмена платы за пользование парковками представляется в условиях режима самоизоляции не вполне обоснованной», — говорится в ответе правительства.

В Кабмине отметили, что снижение платы за пользование парковками, расположенными на автомобильных дорогах общего пользования регионального или межмуниципального, а также местного значения, может быть реализовано. Для этого необходимо принятие актов субъектов РФ, актов органов местного самоуправления или решений владельцев парковок.

Как пояснил Нилов, ранее он направил предложение на имя премьер-министра Михаила Мишустина дать поручение оперативно рассмотреть возможность полной отмены платных парковок в городах или, как минимум, значительного снижения расценок. Депутат предложил подготовить соответствующие рекомендации для всех субъектов Российской Федерации.

«Цены на парковку растут, а парковочное пространство постоянно расширяется. В настоящее время ситуация с дороговизной и дефицитом свободных парковочных мест, несмотря на распространение вирусной инфекции и радикальное изменение микробиологической обстановки, остается прежней. Это, в свою очередь, снова увеличивает нагрузку на общественный транспорт и провоцирует дополнительный риск распространения вируса», — отметил депутат.

Всего на сегодняшний день в России выявлен 242 271 случай коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2212 летальных исходов, выздоровели 48 003 человека.