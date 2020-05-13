Турция вынудила летевший на Кипр самолет из Китая взять курс на Москву

Никосия, 13 мая. Самолет, транспортирующий на Кипр медицинское оборудование из Китая, взял курс на Москву после отказа Турции пропустить его через ее воздушное пространство. Об этом сообщает Кипрское информационное агентство.

Министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос рассказал СМИ, что Анкара не дала пилоту разрешения на вход в турецкое воздушное пространство, через которое пролегал маршрут. В связи с этим летчику пришлось изменить траекторию полета для дозаправки.

«Пилот изменил маршрут и направляется в московский аэропорт, в Россию, чтобы совершить посадку и дозаправку», — пояснил министр.

Источники Федерального агентства новостей подтвердили информацию, что самолет совершит посадку для дозаправки в столице.

Ожидается, что борт прибудет в аэропорт Ларнаки 13 мая в 20.00 по местному времени. Данный рейс был организован для транспортировки медицинского оборудования и расходных материалов из Китая.

По словам Карусоса, кипрский МИД проинформирован об инциденте и намерен выступить с демаршем.

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