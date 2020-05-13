Стало известно, когда в Ярославской области откроется туристический сезон

Санкт-Петербург, 13 мая. Директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова рассказала, когда в регионе откроется туристический сезон.

Рыбакова приняла участие в онлайн-эфире на тему «Где отдыхать этим летом?», который прошел в Медиагруппе «Патриот».

«Мы уверены, что сезон будет. Короткие поездки на небольшие расстояния будут востребованы в силу экономичного формата. Мы ориентированы всегда на Москву и Подмосковье, соседние регионы: Вологодская, Костромская, Владимирская, Ивановская», — рассказала Рыбакова.

Глава департамента отметила, что туристический сезон откроется после снятия режима ограничений. В регионе ограничения действуют до 30 мая. Теплоходный туризм также ориентируется на программу снятия ограничений.

«Я бы сказала, что с вероятностью 50% с середины июня можно рассчитывать. С 1 июля можно бронировать гостиницы», — отметила она.

Рыбакова рассказала, что в этом году в регионе проводится программа «Лето на Волге». Она включает двигательную оздоровительную активность.

«Выходные со смыслом: 10 тысяч шагов по набережной Ярославля, утренние зарядки, рестораны – первое предложение. Второе – на свежем воздухе, Плещеево озеро, рекреационный отдых, кислородные коктейли, лесные маршруты», — отметила представитель департамента.

Рыбакова подчеркнула, что россиянам нужно психологически перестроиться, ведь в этом году не стоит рассчитывать на выездной туризм. Он восстановится не раньше, чем через год, считает она.