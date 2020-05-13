Буйлова рассказала, чем опасна посуточная сдача жилья в период пандемии

Санкт-Петербург, 13 мая. Вице-президент по связям с общественностью «Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга» Тамара Буйлова в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» рассказала об опасности посуточной сдачи жилья в период пандемии коронавируса, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Спикер назвала один из недостатков нелегальной сдачи в период пандемии. По ее мнению, неизвестно, кто жил в этой квартире, поэтому такое жилье может автоматически стать источником распространения коронавируса. В связи с этим эксперт призвала всю эту сферу — «сдача жилья в аренду краткосрочно или посуточно» — срочно легализовать и регулировать.

«Каждое жилье должно иметь свое ID, чтобы понимать, кто сдает, где», — указала она.

Она допустила, что из-за пандемии коронавируса в России могут исчезнуть некоторые компании из сектора туризма. Это связано с тем, что люди были не готовы к эпидемии, констатировала Буйлова.

«Гостиницы и туржилье подходили к началу сезона, уже вложились в ремонт, расширение производства, деньги истрачены. Пострадают однозначно те, кто арендовал имущество, чуть-чуть не досчитал свои бизнес-планы и действовал на авось, находился в серой зоне — им не достанется субсидий на зарплату», — указала эксперт в ходе конференции.

Вице-президент по связям с общественностью «Ассоциации малых гостиниц Санкт-Петербурга» отметила, что жители Петербурга отправились на отдых в Ленинградскую область, поэтому сейчас с трудом можно найти свободные коттеджи. По ее словам, закрытие границ поспособствовало росту туризма в Ленобласти.

При этом, как считает Буйлова, если отельеры пропустят июнь, «будет грустно», потому что в Северную столицу именно в этот месяц приезжают путешественники. Она привела мнение коллег, которые считают, что сезона в этом году уже не будет.