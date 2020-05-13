Столетняя россиянка выздоровела от коронавируса в Москве

Москва, 13 мая. Долгожитель из Москвы Пелагея Пояркова выздоровела от коронавируса, сообщили в Федеральном медико-биологическом агентстве (ФМБА).

Москвичка является первым в стране 100-летним пациентом, который вылечился от вируса. В день рождения ее выписали из медучреждения.

Поздравить пенсионерку пришли родственники, врачи и журналисты. Они очень тепло встретили пожилую пациентку и подарили ей цветы. Сотрудники ФМБА поздравили Пояркову с юбилеем и пожелали долгих лет жизни.

Пенсионерка сказала, что для нее большое счастье снова быть здоровой.

«Счастье, конечно, выздоровела маленько. Выхожу вот, на улицу буду ходить», — поделилась бабушка.

Она честно призналась, что не знает, как победила болезнь. Пояркова добавила, что так было угодно Богу, и ее защищают свыше. Главный секрет долголетия, по мнению пенсионерки, заключается в добром нраве.

«Нельзя быть злым», — сказала долгожительница.

При общении с прессой Пояркова была в защитной маске. Ее доставят домой с комфортом на отдельном автобусе.

Напомним, что люди старше 65 и лица с хроническими заболеваниями входят в группу риска по коронавирусу. Как правило, у них болезнь протекает с осложнениями.