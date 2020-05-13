Террористы ПНС Ливии направили в Турцию четыре самолета

Мисурата, 13 мая. В Турцию с оккупированной боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии территории вылетели четыре самолета. Об этом рассказали пользователи Twitter.

Уточняется, что из Мисураты в Турцию с неизвестным грузом направляются четыре самолета: 3 лайнера А-319 и один А-320. Примечательно, что ранее стало известно, что в Ливию из Стамбула вылетели три самолета с оружием и наемниками. Интенсивное авиасообщение между террористами ПНС и турецкой стороной происходит на фоне закрытия воздушного пространства и призывов Ливийской национальной армии (ЛНА) соблюдать перемирие.

Резко возросшее количество авиарейсов свидетельствует о нежелании Анкары отказываться от интервенции. Турецкими самолетами в Ливию, в основном, доставляется оружие, сирийские наемники и офицеры ВС Турции. Обратно на турецкую территорию направляются суда, на борту которых находятся раненные в боях наемники и военнослужащие.

О расширении турецкого вмешательства в ливийский кризис также свидетельствует то, что в Тунисе на границе с Ливией появилась новая военная база. На объекте, как стало известно, оборудован пункт управления БПЛА.