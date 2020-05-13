Блогеры из Вьетнама прокатились на картонных автомобилях. ФАН-ТВ

Автомобили из картона создают блогеры из вьетнамского города Куон Ин. 19-летний Ву Ван Нам и 18-летний Ву Зе Энх ведут свой YouTube-канал. Рассказывают, как воссоздать модели спортивных авто: Bugatti или Lamborghini из подручных бюджетных материалов. Весь путь — от компьютерной графики до машин в реальности. Картонные автомобили обходятся примерно в 15 млн донгов или 47 тысяч рублей.

Блогеры показывают, что машины на ходу, заводят их и проезжают несколько метров. По словам изобретателей, они не выставляли авто на продажу, предложений от заинтересованных покупателей тоже пока не поступало. Но в планах у молодых людей — и дальше создавать известные суперкары из картона. На очереди — McLaren и Ferrari.