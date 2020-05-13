Клинцевич назвал политической спекуляцией критику Deutsche Welle антикризисных мер в РФ

Москва, 13 мая. Политические спекулянты, подвергая необоснованной критике антикризисные меры российского правительства в период пандемии коронавируса, ведут информационную войну против РФ, пытаясь дестабилизировать ситуацию, как в Грузии и на Украине, считает сенатор Совфеда РФ Франц Клинцевич.

Политик обратил внимание, что пакеты мер по поддержке граждан и экономики РФ принимались постепенно, и с учетом того, как события будут развиваться, будут вырабатываться новые актуальные решения. При этом ряд антироссийских изданий, в частности Deutsche Welle, стали заявлять, что поддержка якобы была выборочной, хотя это совсем не так.

«Тем, кому помощь крайне необходима, государство выплатило пособие. Согласно знаменитой пословице, они не раздали рыбу всем, а дали удочки тем, кто в состоянии самостоятельно ее выловить, и создали все условия для рыбалки», — пояснил сенатор в комментарии изданию «Слово и дело».

Теперь, по мнению Клинцевича, люди, у которых появилась возможность работать, должны ухватиться за предоставленную правительством «удочку».

«Эти шаги — постепенные, плановые, с разъяснением людям — имеют главное значение. Даже учитывая, что люди выйдут на работу, они уже начали считаться с ситуацией, которая есть», — уверен он.

Он подчеркнул, что абсолютно неверно полагать, что все население России вдруг стало беспомощным. Такими, по его словам, рисует своих граждан, например, правительство США. Там пособие выплатили всем гражданам вне зависимости от статуса, пола и возраста (правда, как оказалось позже, небольшие оговорки все-таки были). В итоге американское население обеспечило себе будущие долги, выбрав полное бездействие. Российское правительство, напротив, предоставило безвозмездные выплаты наиболее уязвимым социальным группам населения — детям и пожилым людям.

Клинцевич напомнил, что Deutsche Welle далеко не в первый раз занимается антироссийской пропагандой. Причем издание даже признало, что в 2019 году совершило попытку вмешательства в ход российских выборов. Теперь во время пандемии коронавируса DW снова пытается дестабилизировать российское общество, и делает это, конечно, в связке с так называемыми «оппозиционерами».

Сенатор не стал отрицать, что в любом государстве всегда есть незакрытые вопросы, однако спекуляция на них политической оппозиции направлена на деморализацию населения: «Они же хотят взорвать общественное мнение, создать хаотичные неподконтрольные ситуации, а затем послать страну в тар-тарары».

Такая схема была провернута в Грузии и Украине. А теперь они остались брошенными.

«Их заставили ввести санкции, которые работали в основном против России. Заставили в свободных экономических условиях затушить сельское хозяйство и мелкое производство. В результате загубили и бросили, оставив государства один на один в тяжелой экономической ситуации», — добавил он.

Политик подчеркнул, что это нужно очень четко понимать и ни в коем случае не допустить повторения этой ситуации в России.