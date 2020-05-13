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Турция разместила на границе с Ливией военную базу и пункт управления БПЛА

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Турция разместила на границе с Ливией военную базу и пункт управления БПЛА

Тунис, 13 мая. Турция оборудовала новую военную базу в Тунисе около границы с Ливией, разместив в ней командный пункт управления беспилотниками. Пользователь Twitter опубликовал в Сети фотографии, свидетельствующие об этом. 

Ливийская национальная армия (ЛНА) неоднократно сообщала о подозрительных маневрах, происходящих в соседнем Тунисе, куда все чаще прибывают самолеты из Турции и Катара. Кроме того, разведка не раз указывала на вылеты турецких БПЛА из Туниса в сторону Ливии. Армия фельдмаршала Халифы Хафтара ранее предупреждала, что Анкара, вероятно, договорилась с тунисским правительством о создании нового турецкого военного объекта на территории страны.

Турция разместила на границе с Ливией военную базу и пункт управления БПЛА

Сегодня эти заявления получили подтверждение — появились фото и видео базы Турции в Тунисе. По этим данным, на территории объекта размещен пункт управления БПЛА, на постоянной основе на базе находятся как минимум 26 турецких офицеров. Часть дронов используется уже сейчас, другая часть размещена в специализированных палатках. Кроме того, подчеркивается, что некоторые беспилотники оснащены специальным оборудованием, создающим помехи в системах ПВО противника. 

Палата представителей уже направила в адрес Туниса официальный запрос с требованием разъяснить причины увеличившегося количества авиарейсов из Турции.

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