Муниципалитетам могут вернуть право выдавать служебное жилье участковым

Москва, 13 мая. Органам местного самоуправления могут разрешить выдавать служебное жилье участковым полиции и их семьям. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Авторами документа выступили депутаты Госдумы во главе со спикером палаты Вячеславом Володиным.

Инициативой предлагается наделить органы местного самоуправления правом направить средства на обеспечение служебным жильем участковых уполномоченных полиции. Уточняется, что речь идет о предоставлении жилья на период замещения соответствующей должности.

«Это важная социальная инициатива, направленная на поддержку участковых уполномоченных полиции и членов их семей, — ранее сказал Вячеслав Володин. — Сегодня действующее законодательство не позволяет органам местного самоуправления расходовать средства на служебное жилье для участковых полиции. Между тем, у них большой объем работы и большая ответственность. Эти люди ежедневно, круглосуточно обеспечивают правопорядок и охраняют покой граждан».

Он подчеркнул, что принятие инициативы позволит органам местного самоуправления максимально приблизить место жительства участкового уполномоченного полиции к тому району, в котором он работает.

По словам Володина, новая норма будет крайне востребована в тех муниципальных образованиях, где активно строится новое жилье.

«По действующему законодательству, уполномоченный имеет право получить служебное жилье не позднее чем через шесть месяцев после вступления в должность. На практике мы видим, что это не исполнятся из-за отсутствия специализированного фонда МВД России. Подчеркну, что закон не носит характер обязательства. Это будет полномочия муниципалитетов выдавать такое жилье», — пояснил глава комитета Госдумы по информполитике Александр Хинштейн, представляя документ.

Согласно законодательству, участковый уполномоченный получает служебную квартиру из спецфонда МВД, если у него нет собственного жилья в том муниципалитете, куда его направили работать. При этом пользоваться такой квартирой могут и проживающие вместе с ним члены семьи. Если же в городе нет министерского жилья, он может обратиться к местным властям.