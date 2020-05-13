Большинство россиян назвали значимыми предложенные Путиным меры поддержки населения

Москва, 13 мая. Большинство граждан России поддержали меры, предложенные президентом Владимиром Путиным в ходе выступления 11 мая, и назвали их значимыми. Об этом сообщил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) по итогам опроса.

По данным социологов, 70% респондентов следили за обращением главы государства. На 75% выступление произвело положительное впечатление.

«Президент понимает реальную ситуацию и проблемы людей, считают 66% следивших за обращением», — говорится на официальном сайте ВЦИОМ.

Специалисты составили топ-5 мер по поддержке населения, поместив на первое место введение разовых выплат в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех до 15 лет включительно (поддержали 95% опрошенных россиян).

Двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребенком для неработающих граждан поддержали 93% респондентов. А введение выплаты (с апреля по июнь 2020 года) в пять тысяч рублей в месяц на каждого ребенка до трех лет в семье — 92% опрошенных.

По 91% принявших в исследовании россиян поддержали меру субсидирования нуждающихся семей с детьми от трех до семи лет, где доход на одного члена семьи ниже прожиточного минимума, а также меру специальной федеральной доплаты для сотрудников социальных учреждений на три месяца.

89% граждан согласились с необходимостью меры, направленной на создание условий восстановления предприятий базовых отраслей экономики при соблюдении всех санитарных норм. 80% высказались за завершение с 12 мая периода нерабочих дней при сохранении санитарных требований и ограничений на массовые мероприятия.

«Меры поддержки, предложенные президентом во время его выступления, считают значимыми для населения 81% россиян. Также они значимы для бизнеса по мнению 66% наших соотечественников», – говорится в сообщении.

Большинство граждан РФ (73%) уверены, что глава государства старается сделать все возможное для разрешения ситуации с распространением коронавируса. 67% респондентов считают, что ситуация в России находится под контролем президента.

По данным оперштаба по борьбе с распространением коронавируса в РФ, за сутки 12 мая зарегистрировано 10 028 новых случаев заболевания. Общее число достигло отметки в 242 271 человек. Из них выздоровели 48 003 человека, погибли — 2212. В России провели почти шесть миллионов тестов на COVID-19.

Власти принимают все необходимые меры в рамках борьбы с инфекцией. В Минздраве пообещали, что россияне вернутся к привычной жизни в конце июля — после изобретения лекарства от коронавируса.