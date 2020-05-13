Депутат Госдумы Пушкина сообщила о положительном тесте на коронавирус

Москва, 13 мая. Депутат Госдумы России Оксана Пушкина заявила, что у нее подтвердился коронавирус. Об этом она сказала после объявления спикером Вячеславом Володиным о еще двух заболевших в депутатском корпусе.

Парламентарий пояснила, что «месяц волонтерила на передовой». Вместе с участниками проекта ОНФ «Мы вместе» она посещала больницы в Московской области, чтобы передать маски, перчатки, антисептики.

Пушкина заверила, что регулярно надевала маску, но «все таки подцепила вирус». Депутат отметила, что у нее нет симптомов коронавируса, компьютерная томография показала — изменения в органах дыхательной системы минимальны.

Пушкина пообещала, что уже скоро «вернется в строй». По ее словам, впереди предстоит много работы. Десятки законов требуют большого внимания. Она призвала россиян помогать тем, кто в этом нуждается. И добавила, что только вместе можно «победить заразу».

10 мая Оксане Пушкиной исполнилось 57 лет. В 2016 году она стала депутатом нижней палаты парламента. До этого работала на телевидении и вела программу «Женский взгляд». В 2015 году занимала должность детского омбудсмена в Московской области.