Назван самый популярный у россиян фильм в период самоизоляции

Москва, 13 мая. Просмотр фильмов стал одним из самых популярных способов развлечения в самоизоляции из-за коронавируса. Стало известно, какие фильмы россияне смотрели в апреле чаще всего.

Генеральный директор сервиса «MEGOGO Россия» Виктор Чеканов рассказал, что рекорд по просмотрам в апреле установил фильм Стивена Содерберга «Заражение». Вышедшая в 2011 году картина обогнала по просмотрам даже новые блокбастеры.

Также в топ-5 самых популярных фильмов попали «Король Лев», «Планета 51», «Артур и война двух миров», «Пушистый шпион». Шестую и седьмую строчку заняли «Реальная белка» и «Как приручить дракона 3».

Чеканов отметил, что в апреле увеличилось количество поисковых запросов по словам «комедия», «военные», а также появилось и слово «футбол». Кроме того, россияне стали чаще смотреть театральные постановки, пишет «Ридус».

Ранее россияне назвали свои самые любимые фильмы о Великой Отечественной войне. Согласно результатам опроса, лидером рейтинга стала картина Леонида Быкова «В бой идут одни «старики», вышедшая на экраны в 1974 году. В первой тройке также оказались фильмы «А зори здесь тихие» Станислава Ростоцкого и «Офицеры» Владимира Рогового