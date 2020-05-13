Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц

Москва, 13 мая. У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.
По его словам, в конце прошлого года Ширвиндт-младший оформил свои отношения с новой возлюбленной, поскольку стал официально свободным мужчиной — летом прошлого года он развелся с актрисой Александрой Морозовой, от которого него есть дочь Александра.
«У моего 62-летнего сыночка Миши, молодожена, родился сын, которого даже никак не назвали. Ко мне его еще не привозили — они в роддоме», — сказал артист в интервью «Московскому комсомольцу».
Он отметил, что недавно у дочери Михаила появились на свет близнецы, и ведущий стал за один месяц и дедушкой, и отцом. По словам Ширвиндта-старшего, Семена и Матвея уже привозили к нему на смотрины. Режиссер отметил, что смотрел на правнуков с расстояния три метра и был в маске.
«И вот позволить себе в этот период страшной изоляции и вселенского кошмара, невозможности никакого общения приобрести сразу трех новорожденных — нужно иметь наглость, смелость, нахальство и, конечно же, чувство юмора. Представляешь, что будет через каких-нибудь десять-пятнадцать-двадцать лет, когда эти три мужика будут говорить, что они родились в начале мая 2020 года, в период самоизоляции. Это же начало биографии», — пошутил 85-летний режиссер.