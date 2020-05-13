Михаил Ширвиндт стал отцом и дедушкой за один месяц

Москва, 13 мая. У телеведущего Михаила Ширвиндта родился сын от новой жены. Об этом рассказал отец ведущего, режиссер Александр Ширвиндт.

По его словам, в конце прошлого года Ширвиндт-младший оформил свои отношения с новой возлюбленной, поскольку стал официально свободным мужчиной — летом прошлого года он развелся с актрисой Александрой Морозовой, от которого него есть дочь Александра.

«У моего 62-летнего сыночка Миши, молодожена, родился сын, которого даже никак не назвали. Ко мне его еще не привозили — они в роддоме», — сказал артист в интервью «Московскому комсомольцу».

Он отметил, что недавно у дочери Михаила появились на свет близнецы, и ведущий стал за один месяц и дедушкой, и отцом. По словам Ширвиндта-старшего, Семена и Матвея уже привозили к нему на смотрины. Режиссер отметил, что смотрел на правнуков с расстояния три метра и был в маске.