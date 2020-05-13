Союз туриндустрии рассказал, когда россияне смогут отдохнуть в Сочи и Крыму

Санкт-Петербург. 13 мая. Летом россияне еще могут успеть отдохнуть в Крыму и Краснодарском крае, но перед путешествием нужно внимательно изучить все карантинные ограничения. Об этом рассказал вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Можно взять билеты и в Краснодарский край, и в Крым. Но надо посмотреть, прежде чем брать билеты, до какого времени у них действует карантин, чтобы, прилетев, не сидеть две недели на изоляции. Насколько я знаю, с 1 июня возобновляет полеты «Победа», а те, кто не прекращал, — активизируют: это «Аэрофлот», «Уральские авиалинии», S7», — отметил Барзыкин.

По его словам, в отличие от Москвы и Петербурга, где ситуация с распространением коронавируса сложная, некоторые регионы России уже ослабляют карантинные ограничения.

«Реально можно ориентироваться на отдых со второй половины июня, а еще вернее — с июля месяца. Конечно, все меры не будут сняты, останется и социальная дистанция, и особые правила размещения в номерах», — добавил эксперт.

В свою очередь председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталия Стамбульникова уточнила, что пока регион принимает только командировочных граждан, но выразила надежду на грядущее ослабление ограничений.

«Посмотрим на Краснодар, потому что они заявили, что будут планировать открытие. Осталось всего две недели до 1 июня. Конечно, это хороший проект, потому что санатории с медицинским обслуживанием — это те объекты, которые все-таки могут максимально соблюсти все требования Роспотребнадзора», — отметила она.

Первый заместитель мэра Анапы Сергей Петров подчеркнул, что отечественные курорты не только соответствуют современным требованиям, но и во многом превосходят европейские.

«Санаторно-курортный комплекс Краснодарского края в целом очень сильно подтянулся за последние несколько лет. Я считаю, что мы не просто достойно принимаем отдыхающих, на европейском уровне, а некоторые позиции у нас даже выше. Мы практически не имеем аналогов по санаторно-курортному лечению, четыре раза генеральная ассамблея Всемирной ассоциации водо- и климатолечения FEMTEC присваивала Анапе почетное звание «Лучший бальнеологический курорт мира» — это неоспоримое преимущество. Это наши грязи, месторождения минеральных вод. Мы находимся на передовых позициях по сравнению с Европой», — сказал Петров.

По его словам, единственное, что существенно отличает отдых в России и Европе, — стоимость авиабилетов.