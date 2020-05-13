Россияне вернутся к привычной жизни в конце июля, пообещали в Минздраве

Россияне вернутся к привычной жизни после изобретения лекарства от коронавируса — такие прогнозы озвучил глава министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко в ходе «правительственного часа» в Госдуме, передает корреспондент Федерального агентства новостей. В Минздраве считают, что первые вакцины появятся только в конце июля, но ряд новых препаратов может войти в клиническую практику уже в ближайшие недели. О прогнозах профильного ведомства, а также о мерах поддержки медиков — подробнее в материале Федерального агентства новостей.

Такой проблемы здравоохранение еще не знало

В России коронавирус обнаружен уже у более 240 тыс. человек, но ситуация управляемая, заявил Михаил Мурашко в ходе «правительственного часа» в Госдуме. За последнее время проблемы такого масштаба мировое здравоохранение не знало, признался глава российского Минздрава. Он подчеркнул, что кабмин принимает все необходимые меры, при этом важный элемент — открытость кампании по борьбе с коронавирусом. Население страны информировано о происходящей ситуации, видит определенные прогнозы на будущее и знает, как обеспечивать профилактику распространения болезни, считает министр. Но одна из проблем, с которой столкнулся весь мир — отсутствие конкретного лекарства от нового вируса.

«Мы столкнулись сегодня с вызовом, опасным для населения в том, что нет фармацевтически управляемого контента, — сказал Мурашко. — Когда имеем лекарственный препарат, любая инфекционная проблема является решаемой».

Ряд лекарств от коронавируса уже показывает неплохие результаты. Как полагает Михаил Мурашко, в ближайшие несколько недель препараты выйдут в клиническую практику. В процессе клинических испытаний министерство определит сроки их применения

«Рассчитываю, что в июле, наверное, уже ближе к последней декаде, первые препараты появятся. Сегодня, во всяком случае, есть от наших академиков, научных сотрудников такие прогнозы, поэтому я ретранслирую их», — сказал глава Минздрава РФ.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поинтересовался, основывается ли оценка таких сроков министром на предварительных результатах испытаний, и поэтому он уже «прогнозирует, что мы можем получить лекарство от этого вируса».

«Та информация, которая прозвучала из ваших уст, не только обнадеживает, но, думаю, вселяет во многих уверенность, принесет спокойствие, — она очень ответственная», — пояснил Володин.

Мурашко, в свою очередь, подтвердил, что создание вакцины находится на финальной стадии.

Отметим, что накануне вице-премьер Татьяна Голикова предположила, что Россия сможет вернуться к привычной жизни летом при условии соблюдения всех вводимых требований и ограничений по коронавирусу.

Врачи достойны государственных наград

На стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19 уже выделено 41,8 млрд рублей и более 10 млрд — для федеральных учреждений. Выплата этих стимулирующих средств, по словам Мурашко, находится под контролем министерства здравоохранения, до 15 мая каждый субъект обязан завершить выплаты.

При этом министр поддерживает повышение оплаты труда медработников. Он отметил, что стимулирующие выплаты медикам за работу с пациентами с коронавирусом должны начисляться не поминутно, а за всю смену.

«Мы дадим еще раз разъяснение, что ни в коем разе не должно быть какой-либо поминутной оплаты. То есть, вот есть смена, когда человек работает в красной зоне, значит, вся смена должна быть оплачена. Поэтому если вышел на скорую, на машину, которая работает сегодня с этой категорией пациентов, то тоже должен получить за смену выплату», — сказал Мурашко.

По информации Минздрава, сегодня более 400 тысяч медработников оказывают помощь пострадавшим от коронавируса. Из них 110 тыс. врачей и 240 тыс. человек среднего медперсонала.

Министр также предложил отметить государственными наградами врачей, оказывающих помощь пациентам с коронавирусом. Он подчеркнул, что отношение в обществе к медикам поменялось в лучшую сторону за последнее время, а также выразил надежду, что оно не изменится после завершения пандемии.

Социальная поддержка врачей

Вячеслав Володин рассказал, что депутатов волнуют вопросы доступности и своевременности оказания медицинской помощи больным коронавирусом, а также защиты врачей — физической и социальной.

«Два дня назад об этом говорил президент Владимир Путин: инфекция зафиксирована во всех регионах, а выплаты получают только в пятидесяти шести субъектах. Это менее половины тех, кому такие выплаты положены. Врачи и медсестры ежеминутно подвергают себя опасности, спасая наши жизни, а обещанной поддержки не видят», — обратил внимание спикер Госдумы.

По мнению главы комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрия Морозова, необходимо выполнить поручение президента по полному переходу на отраслевую заработную плату, существенно ее повысить для медицинских работников. Депутат также считает, что необходимо ввести социальный пакет хотя бы для отдельных специальностей, таких как реаниматологи, инфекционисты, работники скорой помощи.

«Защита медицинского персонала — главная задача. Полагаем, нужен федеральный стандарт безопасности работы медиков всех уровней — управленческих решений, противоэпидемических мер, маршрутизации пациентов. В этом суть предупреждения внутрибольничных инфекций. Просим поддержать законопроект об упрощении процедуры получения информированного добровольного согласия при оказании скорой помощи», — добавил парламентарий.

Рассмотреть возможность направить в санатории врачей и волонтеров, которые участвуют в борьбе с распространением коронавируса, предложил вице-спикер Госдумы, руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. Он считает, что после окончания эпидемии коронавируса такое решение даст возможность врачам и волонтерам поправить здоровье и поддержит отечественный санаторно-курортный комплекс.

«То, что сегодня делают сотрудники медицинских учреждений и волонтеры — это настоящий подвиг. Поэтому мы предлагаем, когда вспышки вируса прекратятся, рассмотреть возможность и обеспечить всех, кто принимает участие в борьбе с болезнью, санаторно-курортным лечением», — пояснил Сергей Неверов.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 4,1 млн человек, около 282 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрирован 242 271 случай заражения, выздоровели 48003 человека, умерли 2212. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.