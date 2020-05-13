Дело Кокорина и Мамаева отправили на пересмотр

Москва, 13 мая. Кассационный суд принял решение о пересмотре приговора по делу нападающего ФК «Сочи» Александра Кокорина и полузащитника «Ростова» Павла Мамаева. Об этом сообщил адвокат спортсменов Игорь Бушманов.

Таким образом, по словам юриста, суд удовлетворил жалобу защиты. Согласно тексту апелляции, осужденным спортсменам необоснованно инкриминировали нанесение одних и тех же телесных повреждений водителю Виталию Соловчуку. Кроме того, адвокаты указали на то, что нижестоящие судебные инстанции не стали оценивать позицию защиты об отсутствии хулиганских побуждений в действиях футболистов.

Напомним, Мамаев, Кокорин, его брат и их приятель Александр Протасовицкий были арестованы в октябре 2018 года после двух драк в центре Москвы. Пострадавшими по делу стали глава департамента Минпромторга Денис Пак и гендиректор «НАМИ» Сергей Гайсин, а также водитель ведущей Первого канала Ольги Ушаковой Соловчук.

8 мая Пресненский суд столицы признал фигурантов дела виновными в хулиганстве и нанесении побоев. Кокорины были приговорены к году и шести месяцам колонии общего режима, Мамаева и Протасовицкого приговорили к году и пяти месяцам колонии. В июле братьев Кокориных и Мамаева этапировали в ИК №4 в Белгородской области, Протасовицкий отбывал наказание в Брянской области. В сентябре суд удовлетворил ходатайства Кокориных и Мамаева об УДО. 17 сентября они вышли на свободу. Протасовицкий покинул колонию спустя два месяца.