Диана Арбенина поделилась редким архивным фото школьных лет

Москва, 13 мая. Лидер рок-группы «Ночные снайперы» Диана Арбенина опубликовала в соцсетях архивную фотографию, на которой она запечатлена в подростковом возрасте.

Арбенина опубликовала в своем Instagram снимок из семейного альбома, который был сделан в школьные годы. В подписи к снимку певица назвала себя «милахой», предположив, что на тот момент ей было 12-13 лет.

«Ну, чем не милаха?» — написала Арбенина.

Поклонники восхитились красотой певицы в юности, отметив, что Арбенина выглядела очень мило и привлекательно. Также фанатов поразил «мудрый и глубокий взгляд» юной девушки. Кроме того, подписчики отметили поразительное сходство Дианы с ее детьми Мартой и Артемом.

«Детки на вас похожи!» — отмечает iron9ka.

«Взгляд очень пронизывающий. Прямо в душу», — пишет alexandra_flppv.

«Хороша», — отмечает ivdiak.

«Прелесть! Артем очень похож на вас», — пишет ezzokk.

Стоит отметить, что Диана Арбенина самостоятельно воспитывает сына и дочь. При этом певица неоднократно заявляла, что хотела бы усыновить еще одного ребенка.