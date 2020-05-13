Дана Борисова не верит в выздоровление вышедшего из клиники Джигана

Москва, 13 мая. Телеведущая Дана Борисова не верит, что рэпер Джиган после курса лечения в реабилитационном центре вылечился от наркотической и алкогольной зависимости. По ее мнению, «чудес не бывает».

Звезда убеждена, что от наркотической зависимости можно избавиться только благодаря курсу психологической реабилитации в реабилитационном центре. По ее мнению, лечиться от зависимостей нужно без медикаментозной поддержки и лечения, в центре, где нет капельниц и таблеток.

Борисова допустила, что «есть тысячный процент, который после детокса и витаминок останется трезвым», но даже в этот 1% она не верит.

«Сейчас Джиган верит, что поправится, но потом ему скажет хуже. Он полежал в больничке, хорошо покушал, ему давали седативные, укрепляющие препараты для поддержки. Он на такой волне сейчас: бодрый, веселый и живой. Но это временно. Чудес не бывает», — сказала знаменитость в беседе с «НьюИнформ».

Ранее Джиган во время прямого эфира с Тимати сообщил, что прошел курс лечения в клинике для зависимых. По его словам, теперь он даже не курит.

О разладе в семье Джигана и его супруги Оксаны Самойловой стало известно после рождения четвертого ребенка. Женщина долгое время не верила слухам об изменах мужа, однако потом сообщила, что это была правдой. Позднее она объявила о разводе.