Украинский политик обвинил МВФ в попытке переиграть Киев

Международный валютный фонд (МВФ) не собирается выплачивать Украине кредит в 8 миллиардов долларов: организация меняет условия и суммы. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский оппозиционный политик, руководитель Центра изучения политических трансформаций ИНО Алексей Албу.

Надежда на кредит

Через три-четыре недели Украина может получить новый кредит от МВФ. С таким заявлением выступил председатель Комитета Верховной рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев.

«Мы рассчитываем [через] три-четыре недели на 1,75 миллиарда долларов и затем до конца года на еще такую же сумму», — сообщил Гетманцев.

По его словам, речь идет о кредитовании Украины по программе stand-by сроком на 1,5 года на общую сумму 5 миллиардов долларов.

Напомним, в МВФ отказались от программы расширенного финансирования Украины, вернувшись к программе stand-by, оставив неизменными объемы финансирования. Поводом для пересмотра программы формально стала пандемия нового типа коронавируса. Однако в то же самое время фонд одобрил программу расширенного финансирования для Иордании.

Кроме того, совет управляющих Международного валютного фонда ранее одобрил на полгода отсрочку по обслуживанию долга для 25 стран — членов в связи с пандемией нового типа коронавируса. Но Украины среди них не оказалось.

«Денег не будет»

По мнению Алексея Албу, оговорка Гетманцева говорит о неуверенности в позиции МВФ. Торги вокруг предоставления помощи Украине ведутся на разных направлениях. И на некоторых из них Украина явно проигрывает. Албу уверен, что Киев получит значительно меньше, чем обговаривалось ранее, или денег не будет и вовсе.

«Стратегическое решение о продаже земель сельскохозяйственного назначения было принято, исходя из уверенности в договороспособности МВФ. Однако Украину пытаются переиграть, сославшись на пандемию коронавируса. Гетманцев говорит о пяти миллиардах долларов США, которые, возможно, получит украинская сторона. В то же время представитель фонда Джерри Райс несколько дней назад озвучил сумму в 3,5 миллиарда долларов. Но в сухом остатке оба чиновника говорят об уменьшении суммы, на которую рассчитывали украинские власти. Напомню, ранее речь шла о 8 миллиардах долларов», — пояснил Алексей Албу.

По его мнению, Украина все глубже утопает в долгах и международных обязательствах. В результате этого Киев «урезает социалку». Такая политика приводит к обнищанию населения, росту преступности и общегосударственному регрессу.

«Чем ответят украинские власти? Найдут ли силы выступить против международных кредиторов и пересмотреть решение о продаже земли? Или согласятся на уменьшение суммы кредита? Эти вопросы пока остаются открытыми», — резюмировал Алексей Албу.

Ранее Всемирный банк приветствовал принятие Верховной радой Украины закона об открытии рынка земли, призвав при этом принять еще дополнительные законы.