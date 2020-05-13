Госдума приняла закон о голосовании на выборах по почте и дистанционно

Москва, 13 мая. Государственная дума РФ одобрила закон о дистанционном электронном голосовании на федеральном уровне.

На пленарном заседании в среду депутаты приняли закон о возможности голосовать на выборах и референдумах по почте и дистанционно, а также проводить сбор подписей избирателей за кандидата с использованием портала «Госуслуги». Поправки поддержали 249 депутатов, 79 выступили против инициативы.

Поправки будут внесены в закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ». В действующей редакции закон предполагает возможность голосовать по почте. Для этого субъекты РФ должны принимать законы о проведении голосования в подобном виде. Однако в законе не указана возможность электронного голосования.

Предполагается, что порядок дистанционного голосования будет устанавливать Центральная избирательная комиссия РФ. Соавтор поправки, депутат от «Единой России» Дмитрий Вяткин объяснил, что принятая норма не будет распространяться на всероссийское голосование по конституции.