Самонкин уверен, что высмеивающий самоизоляцию Рашкин из КПРФ должен быть строго наказан

Москва, 13 мая. Депутат от КПРФ Валерий Рашкин должен быть привлечен к уголовной ответственности и лишен своего статуса за грубые нарушения в период пандемии. Об этом заявил политолог Юрий Самонкин.

Он напомнил, что во многих странах нарушение ограничительных мер, введенных в связи с коронавирусом, строго наказывается по закону. Нередко уголовная ответственность предусмотрена даже для тех, кто покинул жилье без веской причины.

В России таких радикальных мер нет, но это, уверен Самонкин, не дает права нарушать распоряжения властей. Кроме того, меры административного воздействия на нарушителей в стране все же есть.

«Если он [Рашкин] и дальше будет призывать нарушать самоизоляцию через соцсети или СМИ, его, скорее всего, привлекут по полной строгости закона, и он будет платить очень крупные штрафы и, естественно, учитывая, что он является членом КПРФ, под санкции попадет его партия», — сказал политолог Nation News.

Самонкин также отметил, что считает недопустимым использование связанных с пандемией мемов, комментируя опубликованное Рашкиным в Twitter «краткое содержание» выступления президента РФ в виде мема с американским актером Джоном Траволтой.

Лучшее краткое содержание вчерашнего выступления президента России Владимира Путина pic.twitter.com/E7HYGPSZGl — Валерий Рашкин (@RashkinV) May 12, 2020

«Честно говоря, начинаю сомневаться в его депутатской деятельности, в том, что он действительно представляет интересы народа. У нас народ прекрасно понимает все меры ответственности и прекрасно выдерживает эти карантинные меры. <…> Высмеивать ее [пандемию] не то что некорректно, но морально невозможно по причине того, что есть и погибшие», — пояснил он

Политолог убежден, что представитель КПРФ должен понести ответственность за свои действия в виде уголовного наказания и лишения депутатского статуса.

«Он призывал своих сторонников по КПРФ выходить на митинги. Высмеивать пандемию — ниже всякого человеческого достоинства. Он опускается до уровня Навального, до уровня либералов, которые просто отморожены на голову», — резюмировал эксперт.

Напомним, что одиозный парламентарий от КПРФ «отличился» 9 мая, когда вместе со своими соратниками вышел на незаконную акцию в центре Москвы. Толпа коммунистов нарушила режим самоизоляции и собралась на Пушкинской площади в городе, который лидирует по числу пациентов с COVID-19 в стране.

Многие депутаты и политологи осудили коммуниста за участие в митинге, назвав его провокатором.