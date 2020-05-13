Сирия, 13 мая. Боевики «Сирийской национальной армии» завербовали свыше 150 детей. На севере Ирака террористы «Исламского государства»1 застрелили трех мирных жителей. В Хасаке местные жители заблокировали проезд для конвоя ВС США. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская Арабская Армия (САА) и союзные силы: лишились двух военнослужащих убитыми и раненными при взрыве автомобиля в Ракке.

ВС Турции и союзные силы: нанесли авиаудар по местам скопления террористов РПК на севере Ирака.

«Сирийская национальная армия» (СНА): продолжает вербовать несовершеннолетних в Алеппо.

«Исламское государство» (ИГ1, ИГИЛ1): совершило нападение на севере Ирака, убив и ранив восемь человек; подозревается в установке СВУ в Ракке.

«Демократические силы Сирии» (SDF): провели рейд в Хасаке; задержали сотрудника разведки ВС Турции и предприняли вылазку к позициям протурецких сил в Ракке.

Провинция Алеппо

На севере провинции неизвестные боевики совершили покушение на сотрудника военной полиции «Сирийской национальной армии» в городе Аль-Раи. Как сообщает источник в сети Twitter @0xwzx, группа неизвестных открыла по нему огонь на поражении из автоматов. Боевик скончался на месте до прибытия медиков, нападавшие скрылись с места преступления. Полиция СНА подозревает, что за нападением стоят «Силы освобождения Африна».

Сирийская обсерватория по правам человека (SOHR) сообщила, что около 150 несовершеннолетних были завербованы в Алеппо боевиками «Дивизии Султан Мурад» для участия в боях в Ливии на стороне нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС). Источник также сообщил, что общее количество завербованных в Сирии достигло 12250, 287 уже погибли в ходе боевых действий, из них 16 не достигли возраста 18 лет.

Провинция Ракка

По информации агентства Orient News, на севере Ракки произошло столкновение отряда «Демократических сил Сирии» с подконтрольными Турции отрядами «Сирийской национальной армии». Как передает источник, бой завязался в окрестностях поселка Аль-Дабс. Ранее поступали сведения о стычках в соседе провинции Хасака, в результате которых были нейтрализованы десять членов курдских бандформирований.

Военно-аналитический Telegram-канал «Рыбарь» сообщил, что курдские боевики арестовали члена разведки ВС Турции — Гойтара Мохсена Хуссейна. Его обвиняют в наведении турецких авиаударов по объектам «Демократических сил Сирии» на севере Сирии.

Портал Step News передает, что в поселке Ас-Сабха на севере провинции самодельная бомба, установленная неизвестными, сработала в автомобили сирийских военнослужащих. Один солдат был тяжело ранен, второй скончался на месте.

Провинция Хасака

На востоке Хасаки местные жители в очередной раз заблокировали дорогу для патруля американских военных. Как сообщило агентство Anna News, инцидент произошел на дороге между поселениями Дашдашия и Кахира, где жители забаррикадировали въезд. Американские военные были вынуждены развернуться и вернуться на базу. Отметим, что местное арабское население неоднократно пыталось препятствовать прохождению автоколонн международной коалиции.

Позднее Telegram-канал «Вестник Дамаска» сообщил, что в район прибыли боевики «Демократических сил Сирии» и задержали свыше двадцати мирных жителей, которые препятствовали конвою ВС США.

Ирак

Как передает источник в сети Twitter @benniran, террористы «Исламского государства» совершил вылазку в поселке Эль-Фаллуджа, убив трех мирных жителей, а также тяжело ранив еще пятерых. Днем ранее боевики совершили нападение на конвой бойцов «Хашд Шааби» в провинции Дияла, убив и ранив нескольких патрульных и местных жителе.

РИА Новости со ссылкой на заявление Министерства обороны Турции, сообщает, что на севере Ирака была нейтрализована группа из четырех боевиков «Рабочей партии Курдистана» (РПК), которые укрывались в горах. По информации предоставленной ведомством, места дислокации группировки были обнаружены в районе Киркук и Метина разведкой ВВС Турции, после чего по местам скопления были нанесены авиаудары.

1 Организация запрещена на территории РФ.