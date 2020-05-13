Мишустин о своевременной зарплате врачам. ФАН-ТВ

Премьер-министр России Михаил Мишустин обязал правительство сделать все возможное, чтобы труд и риск врачей, работающих во время пандемии, были оплачены вовремя. В ходе совещания о социально-экономической ситуации глава кабмина заявил, что без своевременности поддержка экономики и граждан не будут иметь должного эффекта.

«Все решения по поддержке граждан не будут иметь должного эффекта, если люди и бизнес не получат средства вовремя. Это касается всех дополнительных выплат. И прежде всего — доплат и социальных гарантий медикам, на задержку выплат которым в понедельник обратил внимание президент. Именно они сейчас борются за жизнь и здоровье людей. Мы должны сделать все возможное, чтобы их труд и риск были оплачены вовремя. Средства на эти цели правительство оперативно довело до регионов. По данным федерального казначейства, по состоянию на 12 мая общая сумма доведенного финансирования на доплаты врачам превысило 27,5 млрд рублей», — подчеркнул Мишустин.

27,5 млрд рублей было направлено в регионы на выплаты медработникам. Однако из этой суммы было израсходовано лишь 4,5 млрд рублей. По словам Мишустина, Магаданская область и Чукотский автономный округ к выплатам еще не приступали.