Виталий Милонов призвал депутатов Госдумы от Петербурга отказаться от персональных автомобилей



Санкт-Петербург, 13 мая. Депутат Госдумы РФ Виталий Милонов подготовил обращение к своим коллегам-парламентариям, избранным от Петербурга, с предложением отказаться от автомобильного обеспечения на время борьбы с пандемией коронавируса.

«Будем показывать хороший пример оппозиции — откажемся от автомобилей, а сэкономленные деньги отдадим на борьбу с коронавирусом», — сказал Виталий Милонов в комментарии Федеральному агентству новостей.

Депутат подчеркнул, что парламентарии в состоянии временно обойтись без транспортного обеспечения.

«Лучше всего было бы направить наши автомобили на помощь врачам. Пускай они возят медиков и служат здоровью людей в это сложное время», — добавил он.

Ранее парламентарий предложил ввести уголовную ответственность за отрицание опасности коронавируса. Милонов считает, что некоторые граждане саботируют выполнение мер, предпринимаемых правительством в борьбе с коронавирусом, а также призывают к этому остальных.