Смертность от алкоголя в России увеличилась в период пандемии

Москва, 13 мая. Россияне в период пандемии стали чаще умирать от заболеваний, связанных со злоупотреблением алкоголем. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко на заседании Госдумы.

«К сожалению, в этот период роль алкоголя в структуре смертности начала возрастать», — сказал он.

Мурашко отметил, что в связи с этим считает целесообразным возобновить обсуждения о поднятии возраста для продажи спиртного с 18 лет до 21 года. Свою позицию он объяснил статистикой.

По словам министра, смертность между мальчиками и девочками начинает резко меняться после достижения совершеннолетия. До 18 лет показатель летальности у подростков примерно на одном уровне, но после — «мальчики сразу же дают более высокие показатели смертности».

«Поэтому не хотел бы сейчас прямо кардинально заявлять, но, я думаю, что нужно подумать (о том, чтобы поднять возраст продажи алкоголя. — Прим. ФАН)», — сообщил глава Минздрава.

Мурашко полагает, что путь к сокращению смертности и заболеваемости неизбежно связан с сокращением потребления алкоголя среди населения.

В начале мая глава Минздрава сообщил, что с введением режима самоизоляции россияне стали пить больше алкоголя. Мурашко отметил, что потребление спиртного в стране увеличилось примерно на 2–3%, уточняет «ФедералПресс». Министр подчеркнул, что в непростой нынешней ситуации алкоголь «не помощник точно», и напомнил, что при лечении инфекций спиртное только ослабляет иммунитет.