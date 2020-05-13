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Канделаки жестко осудила Facebook за удаление страницы Кадырова в Instagram

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Канделаки жестко осудила Facebook за удаление страницы Кадырова в Instagram

Москва, 13 мая. Телеведущая Тина Канделаки назвала лицемерным удаление страницы главы Чечни Рамзана Кадырова администрацией Instagram. Она жестко осудила корпорацию Facebook, которая купила Instagram, за блокировку аккаунта чиновника.

В Facebook сообщили, что аккаунт Кадырова был удален из-за введенных против чиновника санкций. В американской компании заявили, что блокировка производилась в контексте санкционного законодательства, чтобы защитить свои правовые обязательства, указал RT.

Канделаки жестко осудила Facebook за удаление страницы Кадырова в Instagram

Канделаки напомнила, что осень прошлого года страница Кадырова была лидером по количеству лайков среди аккаунтов всех глав регионов РФ. Теперь же страница чиновника удалена, и журналистка не считает это совпадением, сообщил НСН.

«Ну а если серьезно, то какие слова можно найти, чтобы в третий уже раз сказать об очевидном: лицемерии и конъюнктурности Facebook ? Рамзану Ахматовичу, понятно, это все до лампочки. В чем, к слову, виновата аудитория, которая взаимодействовала с главой Чечни через этот канал связи?» — написала в своем Telegram-канале ведущая.

Она отметила, что в гимне США поется о «Земле свободных людей», однако это «дважды вранье», пишет «ПолитЭксперт». По ее мнению, никакой свободы нет и в пределах Штатов, поскольку там «рулит корпоративный диктант». Канделаки также призвала пользователей соцсети быть готовым к блокировке, например, из-за того, что «вам «не повезло» быть гражданином страны, которая все еще пытается отстоять свой суверенитет и безопасность».

«Ну это же явный повод для санкций», — резюмировала Канделаки.

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