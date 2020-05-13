Канделаки жестко осудила Facebook за удаление страницы Кадырова в Instagram

Москва, 13 мая. Телеведущая Тина Канделаки назвала лицемерным удаление страницы главы Чечни Рамзана Кадырова администрацией Instagram. Она жестко осудила корпорацию Facebook, которая купила Instagram, за блокировку аккаунта чиновника.

В Facebook сообщили, что аккаунт Кадырова был удален из-за введенных против чиновника санкций. В американской компании заявили, что блокировка производилась в контексте санкционного законодательства, чтобы защитить свои правовые обязательства, указал RT.

Канделаки напомнила, что осень прошлого года страница Кадырова была лидером по количеству лайков среди аккаунтов всех глав регионов РФ. Теперь же страница чиновника удалена, и журналистка не считает это совпадением, сообщил НСН.

«Ну а если серьезно, то какие слова можно найти, чтобы в третий уже раз сказать об очевидном: лицемерии и конъюнктурности Facebook ? Рамзану Ахматовичу, понятно, это все до лампочки. В чем, к слову, виновата аудитория, которая взаимодействовала с главой Чечни через этот канал связи?» — написала в своем Telegram-канале ведущая.

Она отметила, что в гимне США поется о «Земле свободных людей», однако это «дважды вранье», пишет «ПолитЭксперт». По ее мнению, никакой свободы нет и в пределах Штатов, поскольку там «рулит корпоративный диктант». Канделаки также призвала пользователей соцсети быть готовым к блокировке, например, из-за того, что «вам «не повезло» быть гражданином страны, которая все еще пытается отстоять свой суверенитет и безопасность».