Турция направила боевикам ПНС Ливии еще три самолета с оружием и наемниками

Триполи, 13 мая. В Ливию из Турции направляются три самолета, несмотря на официальный указ о закрытии воздушного пространства на фоне пандемии коронавируса. Пользователи Twitter разместили в Сети фото с мониторинговых ресурсов, указав на маршруты турецких самолетов.

طريقها للعودة الى الكلية الجوية مصراته

رحلة الخطوط الليبية "الاجنحة" التابعة للارهابي في تنظيم القاعدة "عبدالحكيم بلحاج" ).

▪︎وايضاً : ( رحلة الخطوط الافريقية المشبوهة بعد ثبات عملية نقل المقاتلين السوريين الى ليبيا على متنها)



▪︎ولكن المفاجأة ان في نفس ذات الوقت الذي pic.twitter.com/v3JKxWn1BZ — Libyan National Army (@DavidBiutitaman) May 13, 2020

Отмечается, что Анкара постепенно увеличивает количество авиарейсов в Ливию после решения о прекращении любых авиасообщений для предотвращения распространения COVID-19. Наблюдатели заметили, что в Триполи, находящийся под контролем бандформирований главаря так называемого Правительства национального согласия (ПНС), направляются три турецких самолета.

После начала активного вмешательства в ливийский кризис Анкара использует авиацию для переброски оружия и наемников. Об этом не раз рассказывали сами сирийские радикалы, попавшие в Ливию. Турция придумывает оправдания для целей рейсов, пытаясь отвлечь внимание международной общественности. Одним из таких примеров обмана стало прибытие в Триполи частного самолета Cessna 560XL — утверждалось, что он доставил в ливийскую столицу медицинское оборудование для борьбы с коронавирусом. Однако размеры воздушного судна чрезвычайно малы для этого. Вероятно, на борту находились люди: турецкие офицеры и наемники.

Массовая переброска наемников на подконтрольные боевикам ПНС территории привела к резкому росту заражений COVID-19, поскольку многие из джихадистов были направлены в Ливию, несмотря на обнаружение у них COVID-19.