На стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19 в РФ выделили 41,8 млрд рублей

Москва, 13 мая. На стимулирующие выплаты медикам за борьбу с COVID-19 выделено 41,8 миллиарда рублей и более 10 миллиардов. Об этом рассказал министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

По его словам, средства выделены для федеральных учреждений. Во время правительственного часа в Госдуме​​​ министр уточнил, что выплаты были установлены в апреле 2020 года.

«Доведены были, 41,8 миллиарда рублей для регионов и более 10 миллиардов для федеральных учреждений и всех ведомств, которые также задействованы в оказании медицинской помощи», — подчеркнул политик.

Ранее Мурашко рассказал, когда появятся первые вакцины от коронавируса.

Напомним, российский препарат от новой коронавирусной инфекции испытывают 11 центров, динамика положительная, заявили ранее в биотехнологической компании Biocad.

Напомним, Biocad также занимается разработкой мРНК-вакцины против COVID-19. Работа ведется совместно с ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины». В основе живой вакцины против коронавируса лежит ослабленная основа вируса гриппа. Еще одна разработка вакцины на основе везикулярного стоматита ведется с Государственным научным центром вирусологии и биотехнологии «Вектор».

По прогнозам гендиректора Biocad Дмитрия Морозова, разработка вакцины от COVID-19 займет минимум 1,5 года. Вакцина против коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего инфекцию COVID-19, будет работать даже при мутациях вируса.