Путин заявил, что средства на поддержку россиян изыскиваются в условиях сокращения бюджета

Москва, 13 мая. Президент РФ Владимир Путин сообщил о сокращении доходов бюджета РФ из-за падения цен на нефть и другие энергоносители. Средства на поддержку граждан и экономики в целом изыскиваются, отметил глава государства.

«Мы, тем не менее, изыскиваем источники для того, чтобы поддержать и наших граждан, и экономику в целом, отдельные отрасли, отдельные предприятия», — заявил президент РФ на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Путин призвал доводить до конца принятые меры, иначе ожидаемый результат достигнут не будет. Глава государства обратил особое внимание на исполнительскую дисциплину.

Путин констатировал, что портал госуслуг не справился с задачей по приему заявлений о выплатах на детей. Президент РФ раскритиковал работу министерств по реализации этой меры поддержки российских семей.