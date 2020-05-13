Малькевич сообщил о новом антироссийском заговоре Facebook во время пандемии

Москва, 13 мая. Facebook заблокировал Instagram-аккаунт главы Фонда защиты национальных ценностей Александра Малькевича, запретив рекламировать публикацию об акции взаимопомощи #мывместе, которая направлена на поддержку пожилых, маломобильных граждан и медицинских сотрудников во время пандемии коронавируса.

По словам Малькевича, аккаунт забанен без права восстановления.

«То есть ничего больше за такое вот «нарушение» (которое я пытался совершить) я продвигать у Цукерберга & Ко я не имею права!» — сообщил он в своем Telegram-канале.

На фоне пандемии коронавируса запрет продвигать акцию #мывместе выглядит более чем кощунственно. По мнению главы ФЗНЦ, все это похоже на очередной антироссийский заговор Facebook.

При этом в «сетях у Цукерберга» идет рост лжи о вирусе. Так, в марте в соцсети было обнаружено 40 млн. сообщений с фейками о СOVID-19, а в апреле их число достигло 50 млн. Кроме того, как отметил Малькевич, представители компании заявляют якобы об удалении сотен тысяч единиц дезинформации, которые могут привести к неизбежному физическому ущербу, хотя мошенники продолжают легко рекламируют на платформах Facebook и Instagram бесконечные мошеннические сайты про «Продам пропуск» и «Выплаты сидящим дома».

Помимо этого, Малькевич сообщил о блокировке в Instagram аккаунтов главы Чечни Рамзана Кадырова, спикера парламента Чеченской Республики Магомеда Даудова, депутата Госдумы Адама Делимханова и вице-премьера ЧР Абузейда Висмурадова.

Напомним, в День Победы Facebook пытался воспрепятствовать просмотру россиянами прямой трансляции выступления президента РФ Владимира Путина. По мнению депутата Госдумы Евгения Федорова, это было очередной попыткой вести информационную кампанию в отношении России.

Малькевич тогда сообщил, что Facebook удаляет знаменитую фотографию советского солдата, поднимающего флаг СССР над Рейхстагом, что является самым настоящим плевком в адрес России.