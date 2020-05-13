SOHR сообщила, что Турция завербовала в ряды боевиков ПНС не менее 150 сирийских детей

Анкара, 13 мая. Турция завербовала и отправила в Ливию как минимум 150 детей для участия в боях на стороне террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом говорится в докладе правозащитной организации Syrian Observatory for Human Rights (SOHR).

Директор SOHR Рами Абдель Рахман сообщил, что турецкие вербовщики привлекают несовершеннолетних для вмешательства во внутриливийский кризис. По его словам, большое количество детей отправляется из Идлиба и Алеппо в Африн, где они вступают в ряды поддерживаемой Анкарой «Сирийской национальной армии» (СНА) — группировки, входящие в СНА, проводят для них обучение, после чего при содействии спецслужб их направляют на турецкую территорию.

Зачастую несовершеннолетние уезжают в Африн под предлогом поиска работы, многие родители даже не подозревают, что их дети в скором времени будут отправлены в Ливию. Сейчас в североафриканской стране находится минимум 150 сирийских подростков в возрасте от 16 до 18 лет, подавляющее большинство из них были приняты в исламистскую группировку «Дивизия Султан Мурад».

Ранее генерал-майор Ахмад Мисмари, официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), отмечал, что боевики ПНС приняли новую партию сирийских джихадистов, в которой насчитывалось 1500 человек. Для привлечения максимального количества радикалов вербовщики идут на откровенный обман, о котором не раз рассказывали сами сирийцы, побывавшие в Ливии.