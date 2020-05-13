Десятки сирийских наемников, плененных в Ливии, переданы Дамаску

Дамаск, 13 мая. Армия фельдмаршала Халифы Хафтара передала сирийским правительственным войскам десятки плененных наемников, сражавшихся на стороне так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии.

Сообщается, что в Сирию из Ливии были направлены два самолета авиалиний «Cham wings», на борту которых находились десятки наемников. Воздушные суда вылетели из Бенгази в Дамаск накануне вечером, 12 мая. На борту находились выходцы из «Сирийской национальной армии», которых Турция вербует для участия в боях в рядах ПНС. Наемники попали в плен Ливийской национальной армии (ЛНА), продолжающей свою контртеррористическую операцию.

Несмотря на призывы международного сообщества, Турция не отказывается от военного вмешательства в дела Ливии. При этом, как ранее подчеркивал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова Александр Перенджиев, Анкара пытается снять с себя ответственность за дестабилизацию ситуации в североафриканской стране, перекладывая ответственность на европейские страны, а также ОАЭ и Кипр.

Турецкий журналист издания Yenisafak уверен, что Реджеп Тайип Эрдоган не откажется от своей агрессивной политики на Ближнем Востоке, в Северной Африке и Средиземноморье, продолжив усиливать свои позиции в этих регионах.