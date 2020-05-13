Так будет в Конституции: Путин на деле показал, что такое адресная социальная поддержка

На общероссийском голосовании по Конституции России граждане ответят на вопрос, нужна ли им «адресная социальная поддержка». Но что это такое не в теории, а на практике? Ответы — в мерах помощи, уже направленных российским семьям с детьми в период пандемии коронавируса.

«В Российской Федерации в соответствии с федеральным законом гарантируются обязательное социальное страхование, адресная социальная поддержка граждан и индексация социальных пособий и иных социальных выплат», — такой пункт может появиться в статье 75 Конституции РФ.

Голосование было, напомним, перенесено с 22 апреля на другую, пока не названную дату. Но люди же не виноваты, что наступила эпидемия! Поэтому, фактически опираясь на принципы этой, еще не принятой поправки, 11 мая президент России Владимир Путин анонсировал новый пакет антикризисных мер поддержки семей с детьми. В частности, семьи с детьми от 3 до 16 лет получат разовую выплату на каждого ребенка в размере 10 тысяч рублей. Оформить такую помощь можно будет дистанционно начиная с 1 июня 2020 года.

Кроме того, глава государства расширил круг потенциальных получателей ранее введенной финансовой помощи в пять тысяч рублей на каждого ребенка до 3 лет. Если раньше на такую выплату могли претендовать только семьи, где ребенок родился в 2020 году, то теперь эти деньги получат все семьи, где воспитываются дети до 3 лет. Указанная помощь предоставляется родителям в течение трех месяцев — апреля, мая и июня.

Еще одной важнейшей мерой поддержки семей стали новые выплаты на детей в возрасте от 3 до 7 лет. Размер этой ежемесячной помощи составит порядка 5,5 тысячи рублей, и граждане начнут получать ее уже в июне — на месяц раньше запланированного. Причем в июне всем получателем данной помощи будут разово перечислены выплаты за полгода (начиная с января), что составит около 33 тысяч рублей.

Помимо этого, глава государства предпринял шаги по усилению и расширению мер поддержки родителей, которые оказались временно безработными. Так, каждому гражданину, обратившемуся в центр занятости начиная с 1 марта, автоматически начисляется максимальное пособие по безработице — 12 тысяч 130 рублей. Для семей же, которые в связи с пандемией оказались в статусе малообеспеченных, предусмотрены ежемесячные выплаты в три тысячи рублей на каждого ребенка до 18 лет.

Говоря о необходимости поддержать семьи с детьми в период кризиса, президент также заявил об увеличении в два раза пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет. Теперь его размер составляет 6 тысяч 750 рублей.

Это и есть адресность — оказывать поддержку в первую очередь тем, кто объективно в ней наиболее нуждается. Зачем закреплять ее в Конституции — тоже понятно. Государство должно иметь не возможность, а обязанность оказывать такую помощь. При любом кризисе и при любом президенте.