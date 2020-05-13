Автор законопроекта о хамстве госслужащих осудил чиновницу за слова о «скулящих» матерях

Москва, 13 мая. Автор законопроекта о хамстве госслужащих, депутат Госдумы Александр Хинштейн раскритиковал чиновницу из Энгельса, оскорбившую женщин с детьми.

Скандал разгорелся из-за комментария в Сети и.о. директора Центра молодежных инициатив Энгельсского района Лидии Бузовчук. Она написала, что раньше матерям власти никогда не помогали финансово после рождения детей и те «жили, не скулили».

По мнению Хинштейна, никакой ответственности за хамство чиновников сейчас нет. Ответственность была бы возможна, если б оскорбления сопровождались нецензурной бранью в отношении конкретных людей, добавил он.

Однако разработанный законопроект устраняет все пробелы, передает «360». Если б закон приняли, то чиновнице грозил бы штраф до ста тысяч рублей и лишение должности на один год, подчеркнул депутат.

Это не первый случай хамского отношения чиновников по отношению к россиянкам. В прошлом году чиновница из Свердловской области Ольга Глацких оказалась в эпицентре скандала.

Она заявила, что «государство не просило рожать». Позднее Глацких уволилась со своей должности, объявив, что не хочет подставлять своих коллег.

В октябре 2018 года была уволена глава Минтруда Саратовской области Наталью Соколовскую за слова о «макарошках». Чиновница предлагала россиянам питаться на 3,5 тысячи рублей. Утверждала, что ела бы такое меню сама, но статус не позволяет.