МВД РФ предложило менять просроченные паспорта и водительские удостоверения до конца года

Москва, 13 мая. Министерство внутренних дел России разработало законопроект, предусматривающий продление в период пандемии коронавируса паспортов и водительских удостоверений, у которых истек срок.

«Определить, что срок подачи заявлений о выдаче или замене документов… истекает 31 декабря 2020 года», — говорится в проекте закона.

Первые два пункта уточняют порядок и сроки замены водительских прав и паспортов, если их срок действия истек с 1 февраля по 15 июля. Также это относится к 14-летним гражданам России, которые должны были в этот период впервые получить паспорт.

По информации ведомства, в России за полгода в среднем оформляется более 2 млн паспортов и примерно столько же водительских удостоверений, сообщил «Взгляд».

Ранее российский лидер Владимир Путин подписал указ, согласно которому паспорта и водительские удостоверения, срок действия которых истекает с 1 февраля по 15 июля, считаются действительными.

Согласно данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 13 мая, в России выявлено 242 271 случай заражения. Из них более 48 тысяч человек выздоровели, 2212 скончались от инфекции.

По словам министра здравоохранения РФ Михаила Мурашко, первые вакцины против коронавируса будут готовы к концу июля.