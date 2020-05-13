Директор «Нафтогаза» объяснил свое увольнение разворотом Киева к России

Киев, 13 мая. Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко сообщил о сокращении своей должности в компании. По его словам, через два месяца его уволят.

«Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из «Нафтогаза», — написал Витренко в Facebook.

По его словам, причиной увольнения могла стать смена приоритетов в компании, в том числе и в отношениях с Россией и «Газпромом». Витренко напомнил, что его задачей было «помочь государству защититься от российской агрессии и реализовать выбор украинского народа – идти в Европу».

Однако Киев решил развернуться в сторону России, считает топ-менеджер. Витренко подчеркнул, что теперь «защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом» не является приоритетом «Нафтогаза».

Кроме того, Витренко констатировал, что «Нафтогаз» не заинтересован в борьбе с коррупцией. Он назвал «показательным» тот факт, что его увольняют на фоне выплат «Газпрома» по решению Стокгольмского арбитража, а также подписания контракта по транзиту российского газа.

Витренко отметил, что успехи его команды резко диссонировали с провалами работы компании по другим направлениям. Он упрекнул главу правления Андрея Коболева в некомпетентности.

«Его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации «Нафтогаза» в эффективную национальную компанию», — подытожил топ-менеджер.

В конце прошлого года Киев заключил с Москвой контракт на транзит российского газа. Как сообщил гендиректор «Газпрома» Алексей Миллер, в 2020 году объем транзитного газа составит 65 миллиардов кубометров. Новый контракт будет действовать пять лет. С 2021 по 2024 год объем транзита составит 40 миллиардов кубометров газа в год.

Россия при этом добилась снятия всех судебных претензий к «Газпрому» со стороны Киева и отмены украинского антимонопольного штрафа. Витренко заявлял, что украинская сторона довольна условиями газового контракта и считает его самым выгодным за всю историю независимости страны.