Вашингтон, 13 мая. Американская певица Билли Айлиш подала в суд на своего фаната, который нарушил социальную дистанцию.

По данным портала TMZ, 24-летний Пренелл Руссо появился на пороге дома Билли Айлиш 4 мая. Дверь открыл отец певицы, после чего молодой человек поинтересовался в этом ли доме проживает Айлиш. Отец певицы сказал парню, что он ошибся адресом, однако Пренелл решил не уходить и остался сидеть на крыльце. Охрана певицы несколько раз прогоняла фаната с частной территории, однако он вновь возвращался к дому Билли Айлиш. При этом назойливый поклонник не использовал средства индивидуальной защиты, что сильно испугало певицу.

«Он провел ночь под забором моего дома, поэтому мне пришлось вызывать полицию», — пояснила Айлиш.

Сотрудники полиции дважды задерживали настойчивого фаната, однако привлечь его к ответственности не удалось, так как попытка проникновения на частную территорию не считается тяжким преступлением. В конечном итоге Айлиш подала в суд на своего поклонника. Суд запретил Пренеллу Руссо приближаться к певице и ее родственникам ближе, чем на 180 метров.

Напомним, в декабре 2019 года в китайском городе Ухань началась масштабная эпидемия пневмонии. Позднее медики установили, что возбудителем эпидемии стал новый вид коронавируса — SARS-CoV-2. К настоящему моменту число инфицированных во всем мире достигает 4,2 миллиона человек. Заболевание унесло жизни более 290 тысяч человек.

Многие эксперты выражают уверенность, что власти США имеют непосредственное отношение к созданию и распространению коронавирусной инфекции. Данную информацию также подтверждают контейнеры с пометкой «Бактериологическая опасность», которые были найдены на территории бывшего консульства США в китайском городе Ухань.