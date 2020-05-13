США возьмут под полный контроль остатки авиационной промышленности Украины

США прекрасно понимают, что добивать украинскую государственность и брать Украину под прямой контроль лучше с выгодой. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Будущее «Антонова»

Будущее украинского государственного предприятия «Антонов», основной сферой деятельности которого является производство самолетов серии «Ан», теперь зависит лишь от сотрудничества с американской компанией Boeing. Такое заявление сделал украинский посол в США Владимир Ельченко.

«Мы недавно передали в компанию Boeing проектные предложения по самолетам «Антонов». Американская компания может быть заинтересована если не в общем производстве, то, по крайней мере, в частичном участии или на территории США, или же в инвестициях в нашу авиационную отрасль. Я думаю, что будущее концерна «Антонов» сильно зависит от сотрудничества с США и именно с компанией Boeing», — сказал дипломат.

Кроме того, он допустил, что Boeing задумается и над производством грузовых самолетов. По его словам, есть востребованность в коммерческих большегрузных самолетах.

«А здесь «Антонов», безусловно, может многое предложить. Надеюсь, мы выйдем и на конкретные договоренности, причем не просто перспективу, а на подписание документов и, возможно, даже на создание совместного предприятия между «Антонов» и Boeing. Очень хотелось бы, чтобы это было реализовано», — добавил посол.

Добить Украину

Как отметил Евгений Голышкин, Соединенные Штаты никогда и нигде не инвестировали в чужую экономику, в частности в стратегическую промышленность, чтобы «помочь спасти отрасль». За заявлениями посла Украины в США кроется скрытая схема, уже неоднократно наработанная американцами по всему миру.

«Под видом инвестиций или иного вида акционерного участия в проектах США будут постепенно вводить своих людей в руководящий состав предприятия «Антонов». Таким образом они фактически возьмут контроль над остатками бывшей авиационной промышленности УССР. Конечно же, на каких-то этапах произойдут показательные финансовые вливания. Они, в свою очередь, будут подсвечиваться украинскими средствами массовой информации как «дело спасения авиационной промышленности», — пояснил Евгений Голышкин.

Однако по факту это будет скрытая, а в дальнейшем открытая приватизация промышленного украинского авиа-гиганта. И все это произойдет в интересах американского крупного бизнеса, уверен украинский политолог.

«За океаном сидят не дураки. Они прекрасно понимают, что добивать украинскую государственность и брать Украину под прямой контроль лучше с выгодой. Ведь качество бывших советских самолетов с учетом современных технологий модернизации можно будет очень выгодно конвертировать в сверхприбыль на мировом рынке. Иными словами, за такими высказываниями посла скрывается очередной этап колонизации украинского национального достояния», — заключил Евгений Голышкин.

Еще в апреле прошлого года Киев хотел привлечь Boeing к обновлению штурмовой авиации ВСУ.