Онищенко рассказал, когда проведут ЕГЭ в 2020 году

Проведение единого государственного экзамена в 2020 году перенесут с 8 июня на поздний срок. Первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко уточнил, когда выпускники российских школ будут сдавать ЕГЭ.

В беседе с Федеральным агентством новостей Геннадий Онищенко объяснил, что решение о переносе ЕГЭ связано с рекомендациями органов здравоохранения, основанными на данных о санитарно-эпидемиологической ситуации в стране в связи с коронавирусом, и продиктовано это решение заботой о состоянии здоровья учащихся и педагогов.

При этом Онищенко уверен, что новые даты проведения ЕГЭ не могут быть названы со всей точностью в ближайшее время, потому что нет ясности, как будет меняться ситуация с распространением COVID-19 в России.

«Все будет зависеть от того, как будет развиваться ситуация с распространением болезни. Если ежесуточное количество заболевших снизится до разумных пределов, то можно будет говорить о проведении ЕГЭ, но с обязательным соблюдением всех мер безопасности. И если в это же время начнется прием в вузы, то придется как-то синхронизировать проведение ЕГЭ и зачисление в высшие учебные заведения», — заметил Онищенко.

Отметим, что в Минпросвещения считают необходимым скорректировать формат проведения ЕГЭ в 2020 году, поставив в аттестаты оценки по итогам года тем выпускникам, которые не планируют поступать в вузы.

«Учитывая обстоятельства и меры по защите здоровья, планируется, что сдавать ЕГЭ в этом году будут те одиннадцатиклассники, которые намереваются поступать в высшие учебные заведения», — уточнил министр просвещения Сергей Кравцов.

Для остальных выпускников школ проводить обязательные ЕГЭ по русскому языку и математике в сложившихся из-за распространения коронавируса условиях не планируется.

Отменены в 2020 году и обязательные экзамены по русскому языку и математике для выпускников девятых классов, сообщила пресс-служба Минпросвещения России.