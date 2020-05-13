Спецкор ФАН рассказал о жизни Сирии во время пандемии коронавируса

Санкт-Петербург. 13 мая. Мировая пандемия коронавируса почти не затронула Сирию: заболевших здесь не больше сотни, а на курортах уже ждут возвращения иностранных туристов. Об этом рассказал специальный корреспондент Федерального агентства новостей Аббас Джума в онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот».

«Конечно, коронавирус затронул Сирию и Латакию в частности. Люди ходят в масках и перчатках, хотя, конечно, масштаб здесь не такой серьезный. Насколько я знаю, заразились десятки людей — до ста. Тем не менее международный туризм пропал — остался только внутренний. Но это не значит, что Латакия не готова принимать туристов, она готова», — отметил Джума.

По его словам, Сирия уже перестала быть направлением исключительно для экстремалов. Теперь там можно отдыхать с семьей — пусть и не так комфортно, как в излюбленной россиянами Турции. Зато и цены здесь ниже: на тысячу рублей в день может полноценно питаться вся семья, а все услуги на порядок доступнее, чем на популярных направлениях.

«Помимо пляжного отдыха, здесь есть и архитектура. И в этом плане Сирия даст фору даже грекам. Там вы найдете все что угодно: и римские постройки II века, и замки в окрестностях Латакии. Увы, в Пальмиру пока попасть сложновато», — добавил Джума.

Он сравнил Сирию с Грецией в плане климата, культуры и качества отдыха в целом.