Экс-солист группы «Челси» считает, что заразился коронавирусом во время похода в магазин

Москва, 13 мая. Соблюдавший строгую самоизоляцию Роман Архипов узнал, что болен коронавирусом. Об этом артист сообщил в беседе с Федеральным агентством новостей.

По словам певца, он чувствует себя хорошо. Архипов лишь слегка покашливает, однако компьютерная томография показала изменения в его легких по типу «матового стекла».

О наличии в крови Романа вируса стало известно после получения результатов анализов на COVID-19, которые он сдавал со своей семьей. У всех остальных родственников результаты отрицательные, хотя они решили на всякий случай процедуру повторить.

Архипов подозревает, что заразился коронавирусом во время похода в магазин.

«Я соблюдал строгую самоизоляцию и лишь иногда выходил в аптеку и соседний магазин, — рассказал певец Федеральному агентству новостей. — Других вариантов у меня нет. Мои контакты были очень строго ограничены. Я призывал всех к самоизоляции и соблюдал ее сам».

Ранее доктор медицинских наук Татьяна Шаповаленко рассказала что медики с тревогой ожидают того, как эпидемиологическая ситуация в России будет развиваться после майских праздников. По словам эксперта, некоторые россияне по-прежнему не понимают всю опасность ситуации.

По данным российского оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, по состоянию на 13 мая в стране выявлено 242 271 случай заражения. Более 48 тысяч человек, заразившихся COVID-19, выздоровели, 2212 скончались от инфекции.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко ранее предположил, что первые вакцины против коронавируса появятся в конце июля.