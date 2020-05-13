Названы малоизвестные полезные свойства томатов

Москва, 13 мая. Томаты эффективно повышают иммунитет, борются с тромбами, укрепляют стенки кровеносных сосудов и имеют другие малоизвестные полезные для организма свойства, благодаря большому количеству содержащихся в них витаминов и антиоксидантов.

Красные плоды богаты витаминами A, B, E, K и PP. Кроме того, в них есть множество ценных микроэлементов, включая натрий, железо, цинк, марганец, йод и кремний.

Томаты также отличаются содержанием серотонина, ликопина, фруктозы, глюкозы, а также лимонной, яблочной и щавелевой кислот. Большое количество полезных веществ делает эти овощи по-настоящему полезными для организма, пишет Planet Today.

По словам специалистов, можно смело утверждать, что томаты улучшают работу иммунной системы, препятствуют появлению тромбов и укрепляют стенки кровеносных сосудов.

Помимо прочего, эти плоды оптимизируют процессы метаболизма, укрепляют центральную нервную систему (ЦНС), способствуют репродуктивному здоровью мужчин и женщин, уменьшают уровень вредного холестерина, положительно воздействуют на почки и кишечник, а также защищают от развития онкологических заболеваний. Однако на этом полезные свойства томатов не заканчиваются.

Эксперты утверждают, что регулярное употребление красных плодов в пищу также может улучшить память и повысить остроту зрения.

Ранее ученые из американского Университета Тафтса выяснили, что регулярное употребление помидоров предотвращает рост раковых клеток в печени и уменьшает количество бактерий, вызывающих ее воспаление, передает телеканал «360».

Исследователи пришли к выводу, что для профилактики развития онкологии достаточно съедать два-три помидора в день или одну порцию томатного соуса.