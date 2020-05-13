Путин заявил о превосходстве РФ в боевой авиации над другими странами

Ново-Огарево, 13 мая. Россия по боевой авиации превосходит многие страны и имеет перспективы по ее развитию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по вопросам поддержки авиационной промышленности и авиаперевозок.

Он напомнил, что в сфере авиапромышленности Россия на равных конкурирует с зарубежными производителями, а также является одной из немногих стран, которые способны выпускать всю линейку военных и гражданских самолетов и вертолетов.

«Отечественные воздушные суда по многим своим характеристикам на равных конкурируют с иностранными аналогами, с лидерами мирового рынка, а, кстати говоря, по некоторым [параметрам], по боевой авиации — намного превосходят их», — сказал президент.

Путин подчеркнул, что государство должно поддержать национальную авиапромышленность.

«В текущей ситуации необходимо поддержать базу отрасли, а именно — предприятия авиастроения, дать загрузку этому сложному, по многим параметрам уникальному производству», — отметил он.

Напомним, что Путин принял решение 13 мая обсудить поддержку авиационной отрасли, которая из-за пандемии оказалась в трудном положении.

Еще в конце марта из-за распространения инфекции Россия приостановила регулярное и чартерное авиасообщение с другими государствами. Исключение составили вывозные, грузовые, санитарные, почтовые и гуманитарные рейсы, а также перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Общее падение спроса на перелеты заставило авиакомпании сократить и количество внутренних рейсов.